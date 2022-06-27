39;yuva Yıkan Kadın' Oldu mu? İtiraf Etti!

Tuba Ünsal, geçtiğimiz günlerde bir programa konuk oldu. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Ünsal, evli Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla ilgili sorulan bir soruya da ağlayarak cevap verdi.

İLİŞKİLERİ OLAY OLMUŞTU

Tuba Ünsal, tasarımcı Elisabeth Mas'in boşanmak üzere olduğu eşi Caner Karaloğlu ile geçtiğimiz yıllarda ilişki yaşamaya başlamıştı.

Bir mekanda karşılaşan Mas ve Ünsal, birbirine girmiş ve taraflar davalık olmuştu. Ünsal, olayların ardından ilişkisini bitirmiş Karaloğlu da eşi ile barışmıştı.

"BENİM İÇİM ÇOK RAHAT"

Programda bu konuyla ilgili soru sorulan Ünsal, pas hakkını kullanmak yerine cevap vermeyi tercih etti. "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, "Asla. Çok da korkarım bildiğim kadarıyla... O kadar girmek istemediğim bir alan ki... Ne konuşsam boş kalır benim içim çok rahat!

"KİMSENİN KOCASINI ELİNDEN ALMADIM"

Kimsenin yuvasını yıkmadım, kimsenin kocasını elinden almadım. Böyle olmasaydı mahkemeler ceza verirdi. Davalar geri çekilmezdi. Yalan söylüyor olsaydım çok daha pür pak çıkabilirdim. Bana sorduklarında da yalan söylemedim, tanıyorum, dedim. O yüzden bunlara girmek istemiyorum" yanıtını verdi.

GÜLÜMSEMEKLE YETİNDİ

Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Ünsal, bu konuyla ilgili gelen sorular karşısında gülümsemek ile yetinip hızlıca aracına yöneldi.

TUBA ÜNSAL KİMDİR?

Tuba Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında; Tuba Ünsal dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Ünlü oyuncu Tuba Ünsal 7 Aralık 1981 tarihinde Denizli'de dünyaya geldi. 2022 yılı itibarıyla 40 yaşındadır. Annesi el sanatları öğretmeni, babası ise asker olan Ünsal'ın Malatya'da yaşayan Ebru adında evli bir ablası vardır. İlkokulu Vize, Kırklareli'de okuyan oyuncu, ortaokul eğitimini Şanlıurfa'da tamamladı.

Lise eğitimini İzmir'de tamamlayan Ünsal, lisede olduğu dönemde voleybol takımında ve tiyatro kulübünde aktif rol almaktaydı. Lisans eğitimine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İşletme Bölümünde başlayan Tuba Ünsal, henüz birinci sınıfta olduğu sırada öğrenimine ara verdi ve daha sonra eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesinde tamamladı. 1998 yılında Elite Model Look yarışmasına katılan Tuba Ünsal, bu yarışmadan sonra profesyonel olarak mankenlik yapmaya başladı.

Mankenlik kariyerine devam ettiği sırada Fransa'ya giden oyuncu, birkaç ay burada Kartal Sanat Tiyatrosu'nda yer aldı ve burada "Rıfat Ilgaz Sahnesi"nde oyunculuk yaptı. Daha sonra Los Angeles'ta Stella Eller akademide oyunculuk eğitimi alan ünlü isim, birçok televizyon dizisi ve sinema filminde yer aldı ve televizyon programları yaptı. 2003 yılında Yılmaz Erdoğan'ın çektiği "Vizontele Tuuba" filminde sergilediği oyunculukla da dikkatler üzerine çekmeyi başardı.

2004 yılında Cem Cantaş ile evlenen güzel oyuncu, bu beraberliği 2006 yılında sonlandırdı. 2010 yılında ikinci evliliğini yaparak Murat Pilevneli ile evlenen Tuba Ünsal, 2012 yılında Pilevneli'den boşandı. Bu evliliğinden 2010 yılında doğan Sare Pilevneli adında bir kızı var. Üçüncü evliliğini 31 Mayıs 2013 tarihinde gazeteci Mirgün Cabas ile Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştiren oyuncunun 24 Kasım 2013 tarihinde dünyaya gelen Civan Mert Cabas adında bir oğlu var. Daha sonra Elisabeth Mas ile boşanma sürecinde olan iş insanı Caner Karaloğlu ile ilişki yaşayan Tuba Ünsal'ın bu beraberliği bu yılın başında sonlanmıştı.