4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için özel proje
02.10.2021 11:12
Yönetmenliğini Onur Ünlü'nün yaptığı Bunu Bi! Düşünün dizisi izleyiciyle buluşuyor. Tüm ekip, fotoğrafçısından, karikatüristine, müzisyeninden oyuncularına hayvan severlikleriyle bilinen ve sorumlu hayvan sahipliğinin bilincindeki isimlerden oluşurken yapım, Blu Tv'de.
Sorumlu Hayvan Sahipliğine göre, tüm hayvanlar için eşit uygulanacak 5 Temel Özgürlük Hakkı; her hayvanın açlık ve susuzluktan, sağlık sorunlarından ve korku/stres unsurlarından uzak bir yaşama erişim, uygun barınma koşulları ve kendilerini oldukları gibi ifade edebilme haklarını kapsıyor. Bu 5 temel hakki sağlamanın önemini vurgulayan bu yaratıcı mini dizide her bölümde bu mesajları usta oyuncular aracılığıyla Blu Tv'de izleyebilirsiniz. Buradaki amaç evcil hayvanlarımızla yaşam boyu birlikte olmak üzere yola çıkarken sahip olmamız gereken sorumlulukların altını çizmek ve hayvan terk edilmelerinin önüne geçmek. Projede yer alan oyuncular ise şöyle; Ahmet Mümtaz Taylan
, Şebnem Bozoklu
, Ahmet Rıfat Şungar
, Pınar Deniz
, Kubilay Aka
, Dilara Aksüyek
, İsmail Ege
Şaşmaz, Müjde Uzman
, Başak Daşman, Ulaşcan Kutlu
ve Ayşenil Şamlıoğlu.
Son Dakika 11:57 Birlikte eğlendiği arkadaşını kılıçla öldürüp müebbet aldı, itiraz edilince dava dosyası yeniden açıldı 11:41 Türkiye'ye karşı bir oldular! İngiliz basını Avrupa'da olan yeni cepheyi yazdı 11:38 Marcao, İtalyan devlerin radarında! 15 milyon euroluk teklifle geliyorlar 11:26 İnternetten bulduğu firmadan 180 bin liralık mal sipariş etti, ne mal geldi ne de parası iade edildi 10:54 'Çalışma Hayatım' uygulaması e-Devlet'te hizmete girdi! Vatandaşa büyük kolaylık sağlayacak! 10:45 Doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen bazı yöntemler 10:20 Diz ağrısı için gitti, milyonda bir görülen okronozis hastalığına yakalandığını öğrendi 09:58 Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu geçiyor