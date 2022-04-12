5. Evlilik Yıl Dönümünü Bu Kareyle Kutladı - Son Dakika

Güzide Duran'ın, 2008 yılında dünyaevine girdiği Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia ediliyordu. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen 40 yaşındaki güzel, mankenlik mesleğini bırakmıştı. Yıllarca Los Angeles'ta kalan Güzide Duran, bir süredir Bodrum'da yaşıyor. Selin adında bir kızları ve Emir adında bir oğulları bulunan ünlü çiftin, önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı iddia edilmişti.

Tüm bu gelişmelerin arından sessizliğe bürünen çiftin evliliklerindeki kara bulutlar çabuk dağıldı. Güzide Duran'dan da eşiyle birlikte aşk dolu bir paylaşım geldi. Güzide Duran'dan da eşiyle birlikte aşk dolu bir paylaşım geldi. Bu kare tüm boşanma iddialarını böylece çürütmüş oldu.

Kötü günleri geride bırakan çift, 15. evlilik yıl dönümlerini yine romantik bir paylaşımla kutladı.