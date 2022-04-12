5. Evlilik Yıl Dönümünü Bu Kareyle Kutladı - Son Dakika
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5. Evlilik Yıl Dönümünü Bu Kareyle Kutladı

12.04.2022 23:10
5. Evlilik Yıl Dönümünü Bu Kareyle Kutladı

Eski manken Güzide Duran'ın, eşi Adnan Aksoy'dan boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Çift haberlerin ardından Uludağ'a tatile çıktı ve paylaştıkları romantik kare ile iddiaları çürüttü. Kötü günleri geride bırakan çift, şimdi 15. evlilik yıl dönümlerini yine romantik bir paylaşımla kutladı.

Güzide Duran'ın, 2008 yılında dünyaevine girdiği Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia ediliyordu. 1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öne sürülmüştü.

Evlendikten sonra ABD'ye yerleşen 40 yaşındaki güzel, mankenlik mesleğini bırakmıştı. Yıllarca Los Angeles'ta kalan Güzide Duran, bir süredir Bodrum'da yaşıyor. Selin adında bir kızları ve Emir adında bir oğulları bulunan ünlü çiftin, önümüzde günlerde boşanma davası için adliyenin yolunu tutacağı iddia edilmişti.

Tüm bu gelişmelerin arından sessizliğe bürünen çiftin evliliklerindeki kara bulutlar çabuk dağıldı. Güzide Duran'dan da eşiyle birlikte aşk dolu bir paylaşım geldi. Güzide Duran'dan da eşiyle birlikte aşk dolu bir paylaşım geldi. Bu kare tüm boşanma iddialarını böylece çürütmüş oldu.

Kötü günleri geride bırakan çift, 15. evlilik yıl dönümlerini yine romantik bir paylaşımla kutladı.

5. Evlilik Yıl Dönümünü Bu Kareyle Kutladı
5. Evlilik Yıl Dönümünü Bu Kareyle Kutladı

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Güzide Duran, Adnan Aksoy, Best Model, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 5. Evlilik Yıl Dönümünü Bu Kareyle Kutladı - Son Dakika


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