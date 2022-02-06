7 Yıl Sonra Sahnelere Dönen Seren Serengil'den Olay Sahne Kıyafeti

17 yıl aradan sonra sahnelere geri dönen Seren Serengil , ilk konserini Gürcistan 'da verdi. Batum 'lu hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Serengil, performansıyla ve kıyafetiyle kendisine hayran bıraktı.

Hava muhalefeti sebebiyle ekibi konsere son anda yetişen, prova dahi yapamayan, makyözü ve kıyafeti bile son anda yetiştirilen Serengil, sahnede adeta ışıldadı. Bütün olumsuzluklara rağmen sahnede oldukça güzel bir performans sergileyen Serengil şıklığı ile de göz doldurdu.

Sahne sonrası Seren Serengil ile fotoğraf çektirmek için yarışan hayranları Sanatçıya serzenişte bulunmayı da ihmal etmedi.

Bir daha bu kadar uzun süre sahnelere ara vermemesi gerektiğini belirten hayranları Serengil'in, "Bugün sahnelere geri döndüm. Çok sık karşılaşacağız" dedi.