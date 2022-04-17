9 Yıl Sonra Yeni Şarkı! - Son Dakika
Üye Girişi

9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!

17.04.2022 23:12
9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!

Seçkin Piriler önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Yeşil renk ağırlıklı giyim tercihi ile Nişantaşı'nda tüm bakışları üzerine toplayan güzel oyuncu muhabirlerin sorularını yanıtladı ve müjdeli haberi verdi.

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Seçkin Piriler, "2003 yılında çıkarmış olduğum 'Kırmızı Pabuçlar' albümünden sonra tekrar bir şarkı çıkarmak için çalışmalara başladım. Yaz aylarının sonuna doğru yetiştirmeye çalışıyorum. Anadolu rock tarzı bir şarkı olacak" dedi.

Muhabirlerin "Bunun için destek alacak mısınız" sorusuna ise Piriler "Neden alayım ki zaten müzisyen bir aileden geliyorum. Alt yapım gayet iyi. Eskiden de albüm çıkarmıştım. Kendime çok güveniyorum" dedi.

9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!
9 Yıl Sonra Yeni Şarkı!

YORUMLAR
500
Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz Aleyna Tilki'den Cüneyt Özdemir'e sert tepki: Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz Sosyal Medyada Kapıştılar! Sosyal Medyada Kapıştılar!

Seçkin Piriler, Şarkı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin 9 Yıl Sonra Yeni Şarkı! - Son Dakika


Son Dakika
23:10 İftar çadırı önünde saç saça baş başa kavga ettiler! O anlar saniye saniye kamerada
23:08 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
23:07 Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti
22:26 Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
21:41 Hababam Sınıfı filmiyle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bırakmasına neden olan olayı anlattı
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 23:19:29. #1.12#
SON DAKİKA: 9 Yıl Sonra Yeni Şarkı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement