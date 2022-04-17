9 Yıl Sonra Yeni Şarkı! - Son Dakika

Çok heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Seçkin Piriler, "2003 yılında çıkarmış olduğum 'Kırmızı Pabuçlar' albümünden sonra tekrar bir şarkı çıkarmak için çalışmalara başladım. Yaz aylarının sonuna doğru yetiştirmeye çalışıyorum. Anadolu rock tarzı bir şarkı olacak" dedi.

Muhabirlerin "Bunun için destek alacak mısınız" sorusuna ise Piriler "Neden alayım ki zaten müzisyen bir aileden geliyorum. Alt yapım gayet iyi. Eskiden de albüm çıkarmıştım. Kendime çok güveniyorum" dedi.