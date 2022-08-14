Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı

14.08.2022 15:02

90'lı yılların unutulmaz dizilerinden "Kara Melek" ile hafızalara kazınan oyuncu Sanem Çelik, yıllar sonra görüntülendi. Kısa, beyazlamış saçlarıyla dikkat çeken Çelik, doğallıktan yana olduğunu söyledi.

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan karakterini hayat veren güzel oyuncu Sanem Çelik, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Sanem Çelik yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti.

YENİ İMAJI ŞAŞIRTTI

Güzelliğiyle 90 yıllarda fırtına gibi esen ünlü oyuncu kısacık ve bembeyaz olan saçlarıyla dikkat çekti. Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Kara Melek'in yosun gözlü güzeli Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş

DOĞALLIĞIN VERDİĞİ ENERJİDEN MEMNUNUM

Şifalı otlara merak saran Sanem Çelik, yeni imajından ve doğallığın verdiği enerjiden çok memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, yıllara meydan okumasının sırrını da şöyle açıkladı: "Yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme."

Kara Melek'in yosun gözlü güzeli Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş
Kara Melek'in yosun gözlü güzeli Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni imajıyla bambaşka biri olmuş
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Kaynak: Snob Magazin

Sanem Çelik, Ege, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika

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