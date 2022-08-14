Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan karakterini hayat veren güzel oyuncu Sanem Çelik, uzun süredir gözlerden uzak yaşıyordu. Sanem Çelik yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti.
Güzelliğiyle 90 yıllarda fırtına gibi esen ünlü oyuncu kısacık ve bembeyaz olan saçlarıyla dikkat çekti. Çelik, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.
Şifalı otlara merak saran Sanem Çelik, yeni imajından ve doğallığın verdiği enerjiden çok memnun olduğunu dile getirdi. Çelik, yıllara meydan okumasının sırrını da şöyle açıkladı: "Yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme."
Son Dakika › Magazin › Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı - Son Dakika