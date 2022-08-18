Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti - Son Dakika
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Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti

18.08.2022 10:55

Ümit Besen ve Ankaralı Namık'ın şarkıları eşliğindeki dans eden ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızının görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. İlk videosu 5 milyondan fazla izlenen JKsoLA, bu kez Aydın Aydın'ın şarkısıyla dans ettiği bir video paylaştı.

ABD'li müzisyen JKsoLA, Ankaralı Namık ve Ümit Besen'den sonra bu kez de Aydın Aydın'ın şarkısı ile dans etti. Kızıyla birlikte Türk şarkıları eşliğinde dans eden JKsoLA'nın videoları milyonlarca kişi tarafından izlenirken, çok sayıda Türk kullanıcı da videolara yorum yağdırdı.

ÇOK SAYIDA YORUM GELDİ

Öte yandan videoya kısa sürede yorum ve beğeni geldi. Yorumlar arasında en dikkat çeken, "Türklerden gelen etkileşim madenini keşfetmiş" ifadesi yer aldı.

ABD'li şarkıcı Türkiye'yi sevdi: Bir video daha geldi
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Son Dakika Magazin Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankaralı Namık ve Ümit Besen'le coşan dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA bu kez Aydın Aydın eşliğinde dans etti - Son Dakika
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