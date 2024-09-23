ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı

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ABD'li oyuncu Joey King'in kız kardeşi bir Türk ile evlendi. Kardeşinin kına gecesi için İstanbul'a gelen oyuncu, hem ağladı hem de göbek atıp eğlendi.

23.09.2024 10:47
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Suikast Treni, Delidolu serisi ve Bir Aile Meselesi gibi projelerde yer alan dünyaca ünlü oyuncu Joey King'in kız kardeşi bir Türk ile evlendi. Oyuncu, kardeşinin kına gecesi için Türkiye'ye geldi.

"AĞLAMADAN DURAMADIM"

Oyuncunun kız kardeşi Kelli King, Türk geleneklerine uyarak kına gecesi yaptı. Ablasını hazırlık sürecinde yalnız bırakmayan oyuncu kına gecesinde dans ederek eğlendi. Güzel oyuncu bir ara duygusal anlar da yaşadı. O anları 18,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşan oyuncu "Türkiye'yi seviyorum. Ablamı ve eniştemi kutluyorum. Ailelerin en dokunaklı birleşimi. Ağlamadan duramadım, yeni ailemize ve ev sahiplikleri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

ABD'li oyuncu Joey King'in ablası Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı
ABD'li oyuncu Joey King'in ablası Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı
ABD'li oyuncu Joey King'in ablası Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı
ABD\'li oyuncu Joey King\'in kardeşi Türkiye\'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı

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Son Dakika Magazin ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ne Pa:
    Kimki bunlar 6 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    Bugün joey king in oynadığı filmleri izlicem 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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SON DAKİKA: ABD'li oyuncu Joey King'in kardeşi Türkiye'ye gelin geldi! Kına gecesinde hem oynadı hem ağladı - Son Dakika
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