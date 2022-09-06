Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi - Son Dakika
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Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi

06.09.2022 14:13

ABD'nin Oklahoma eyaletinde haber spikerliği yapan Julie Chin, canlı yayın esnasında kısmı felç geçirdi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa şehrinde BC üyesi KJRH televizyonunda haber sunuculuğu yapan Julie Chin, NASA'nın "Artemis" programının ilk Ay seferiyle ilgili bir haberi okurken bir anda sözlerini tekrarlamaya başladı.

YAYINI HAVA DURUMU SUNUCUSUNA PASLADI

Kendini toparlayamayan kadın hava durumu güncellemesi için yerini çabucak meteorolog Annie Brown'a devretti. Ancak Chin yayının geri kalanında canlı yayına geri dönemedi. İş arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine genç spiker ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Haber spikerine canlı yayında inme indi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

YAYINDA İNME İNDİ

Hastanede gerekli testleri yapılan kadın doktorlar, canlı yayında inme indiğini ve felç başlangıcı olduğunu ancak gerçek anlamda bir felç geçirmediğini söyledi.

Haber spikerine canlı yayında inme indi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı

"BAZILARINIZ BUNA YAKINDAN TANIK OLDU"

Julie Chin, hastaneden çıktıktan sonra yaşadıklarını Facebook hesabından paylaştı. Chin, gönderisinde "Geçtiğimiz birkaç gün hala biraz gizemli, ancak doktorlarım cumartesi sabahı canlı yayında felç başlangıcı yaşadığıma inanıyor. Bazılarınız buna ilk elden tanık oldu ve bunun olduğu için çok üzgünüm" dedi.

Haber spikerine canlı yayında inme indi! O anlar kameraya saniye saniye yansıdı
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Oklahoma, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi - Son Dakika


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