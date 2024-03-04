Açelya Akkoyun, \'Mehmed: Fetihler Sultanı\' dizisindeki rolü kabul etti

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Ünlü oyuncu Açelya Akkoyun, 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide canlandırdığı Hüma Hatun rolü kendisine teklif edildiğinde, "Şartlar önemli değil. Ben bu rolü oynamak istiyorum dedim" dedi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde düzenlenen 7. Merzifon Kitap Fuarı'na katılan Açelya Akkoyun, söyleşide halkla buluştu. Akkoyun, kitaplarını imzaladığı hayranlarıyla bol bol fotoğraf da çektirdi. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ilk bölümü büyük beğeni toplayan 'Mehmed: Fetihler Sultanı' adlı dizide Fatih Sultan Mehmed Han'ın annesi Hüma Hatun karakterini canlandıran Akkoyun, rol kendisine teklif edildiğinde seve seve kabul ettiğini anlattı. Sevilen oyuncu, "Şartlar önemli değil. Ben bu rolü oynamak istiyorum dedim. Çok şükür nasip oldu" şeklinde konuştu.

Merzifon Belediyesi'nin düzenlediği fuar, 10 Mart'a kadar yazar ve şairleri konuk edecek. - AMASYA