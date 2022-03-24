Adanış Kutsal Kavga' Sosyal Medyanın da Favorisi Oldu - Son Dakika

Türk sinemasında eşi benzeri görülmemiş aksiyon sahnelerini hayata geçiren ve seyircinin övgüsüne mazhar olan 'Adanış Kutsal Kavga', Tiktok ve Instagram gibi sosyal medya mecralarında yeni bir akımın başlamasına vesile oldu. 'Adanış Kutsal Kavga'yı izleyen seyirciler filmdeki dövüş tekniklerine gönderme yapan videoları ile sosyal medyada yeni bir trend başlattı.

Aksiyon sahnelerinde filmin yapımcısı Şenel İlhan'ın mucidi olduğu Hankando ekolünü kullanan 'Adanış Kutsal Kavga', Türk sinemasında aksiyon standartlarını yeniden belirledi. Filmin gözalıcı aksiyon sahnelerinde kullanılan bu tekniği beyazperdeye taşıyan filmin senaristi ve oyuncusu Baki İlhan, Hankando'nun yaratıcısı Şenel İlhan'ın oğlu. Hankando stilinde master olan Baki İlhan'ın yanı sıra Hankando okullarında eğitim gören birçok isim de filmde yardımcı oyuncu olarak kamera karşısına geçti.

'Adanış Kutsal Kavga'nın muhteşem aksiyon sahnelerinde Kuzgun Akademi kurucusu İlker Can Karagülle ve ekibi de çalıştı. İlker Can Karagülle aynı zamanda filmin aksiyon yönetmeni.

'Adanış Kutsal Kavga', İsmail Filiz, Esra Bilgiç, Baki İlhan, Serdar Deniz, Nevzat Yılmaz, Aslıhan Karalar, Turgay Tanülkü, Cenk Kangöz, Can Nergis, Ercüment Fidan ve Dilek Serbest gibi yıldız isimleri kadrosunda buluşturuyor.

Türk sinemasının gelmiş geçmiş en başarılı aksiyon sahnelerini bünyesinde barındıran 'Adanış Kutsal Kavga', beş yüz yıllık kadim bir mücadelenin hikayesini anlatıyor. İstanbul'un fethinden sonra yarısı soylu Julius Ailesi'nde, yarısı ise gizemli 'Adanmıs¸'larda kalan efsanevi haritanın etrafında şekillenen bu soluk kesici aksiyon filmi, Türk sinemasında standartları yeniden belirliyor!