TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star güçlü kadrosuyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak Avatar Atakan, Sema ve Hilmicem'in dahil olduğu yarışmada gözler eski şampiyon Adem Kılıçcı'yı aradı. Acun Ilıcalı'nın Kılıçcı'ya teklif götürdüğü ancak taleplerinden dolayı anlaşamadıkları ileri sürüldü.
Gazeteci Bilal Özcan'ın haberine göre, Acun Ilıcalı, Kılıçcı'ya yeni sezonda mücadele etmesi için teklif götürdü. Ancak teklife sıcak bakmayan Kılıçcı, Ilıcalı'ya iki şart sundu. Başarılı yarışmacının Ilıcalı'dan ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev alınmasını istediği ileri sürüldü.
Adem Kılıçcı 2017, 2018, 2019 ve 2022 All Star'da mücadele etmişti. Ünlü isim, 2018 yılında Nagihan Karadere ile finale kalarak birinci olmuştu.
Son Dakika › Magazin › Adem Kılıçcı'dan Acun Ilıcalı'nın Survivor teklifine cevap: Aylık 350 bin TL ve 20 milyonluk ev isterim - Son Dakika
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Survivor All Star yarışmasında eski şampiyon Adem Kılıçcı'nın Acun Ilıcalı'nın teklifine talepleri nedeniyle anlaşamadığı belirtildi. Kılıçcı'nın ayda 350 bin TL ve 20 milyon TL'ye bir ev istediği konuşuluyor.
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