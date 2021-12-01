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Ajda Pekkan'dan Bodrum'a tam destek - Son Dakika

Ajda Pekkan'dan Bodrum'a tam destek

01.12.2021 11:22
Ajda Pekkan'dan Bodrum'a tam destek

Her fırsatta Bodrum'a gelen süper star Ajda Pekkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la ve Belediye Başksn Yardımcısı Hüseyin Tutkun ile bir araya gelerek Bodrum'a tam destek vereceğini söyledi.

Her fırsatta Bodrum'a gelen süper star Ajda Pekkan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la ve Belediye Başksn Yardımcısı Hüseyin Tutkun ile bir araya gelerek Bodrum'a tam destek vereceğini söyledi.

Yeni çıkardığı albümle gündemde olan ve İstanbul'un yoğunluğundan her fırsatta Bodrum'daki evine kaçarak dinlenen Ajda Pekkan önceki gün Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Kültür ve Sosyal işlerden sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'la buluştu. Oldukça neşeli geçen görüşmelerin ardından Bodrum'a Kültür, sanat ve sosyal sorumluluk anlamında belirlenen projelerde tam destek vereceğini söyledi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Bodruma sosyal kültürel ve sanat alanında ciddi destekler vereceğinden dolayı ve Türk sanatı için bir şans olduğunu belirterek" teşekkürlerini sundu. - MUĞLA

Ajda Pekkan'dan Bodrum'a tam destek

Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ajda Pekkan'dan Bodrum'a tam destek - Son Dakika Magazin


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