Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım

Geniş Video İzle

Akasya Durağı dizisinin sevilen karakteri Gülbin'i canlandıran Aslı Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla hayranlarını şaşırttı.

19.10.2024 12:33  Güncelleme: 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi edinen Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu.

BAMBAŞKA BİRİ

Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte Aslı Altaylar'ın şimdiki hali;

Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım
Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım
Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım
Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım
Akasya Durağı\'nın Gülbin\'inin son halini görmeniz lazım

Aslı Altaylar, Akasya Durağı, Sosyal Medya, Televizyon, Magazin, Altay, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sudem meliss:
    Görsem ne yazar bana ne 35 1 Yanıtla
  • Gazi 46:
    Lazimmis gercekden !!! 23 1 Yanıtla
  • ŞAH MADE İN:
    Gece gündüz düşünüyordum bunun son halini ne güzel haber yapmışlar merakımı yendiler !!!! 16 0 Yanıtla
  • İlyas Akturk:
    Can afacan şaklaban ın annesi 12 2 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    harika kadın Allah sahibine bağışlasın 5 0 Yanıtla
  • Mustafa Aksoy:
    Kadıköy de stadın orada oturuyor ben buna 3 4 tane ağda götürdüm ağdanın her çeşidin den söylemiçti 0 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:49 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber 750 TL ödememek için kredi kartı limitini düşürenlere bankalardan kötü haber
01:16 Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi Terör operasyonu nedeniyle 2 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
00:29 İsrail, Sinvar’ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti İsrail, Sinvar'ın yeni görüntülerini paylaştı: Yer ve zaman ayrıntısı dikkat çekti
23:28 Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu Kapılarına mühür vurulan hastanelerdeki bebeklerin durumu belli oldu
23:04 Özgür Özel ’Alnını karışlarız’ demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP’li istifa etti Özgür Özel 'Alnını karışlarız' demişti: Yenidoğan çetesinde adı geçen CHP'li istifa etti
10:48 Barcelona Lewandowski’nin transferinde dolandırıldı Barcelona Lewandowski'nin transferinde dolandırıldı
10:28 Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında Sahte markalara da gönderme yaptı, Hülya Avşar zeytin hasadında
10:24 Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin’e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz Üstü çizildiği söylenen Bakan Tekin'e açıkça soruldu: Gidiyor musunuz?
10:16 Fatura cezaları katlanarak artacak Fatura cezaları katlanarak artacak
10:03 Bu hafta en çok altın kazandırdı Bu hafta en çok altın kazandırdı
10:02 Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor Bankaların komisyon ücretleri vatandaşın ekonomik yükünü artırıyor
09:58 Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi. Yenidoğan çetesi soruşturmasında adı geçen hastanenin ruhsatı iptal edildi.
09:54 Hizbullah’ın kamikaze İHA’sı Netanyahu’nun evini hedef aldı Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
09:51 Real Madrid’in eski yıldızına şok Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı Real Madrid'in eski yıldızına şok! Adını dövme yaptırdığı bebeği başkasından çıktı
09:37 Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor Elden ödemelere yüklü para cezası geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2024 09:35:57. #1.11#
SON DAKİKA: Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.