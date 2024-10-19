Akasya Durağı\'nın Gülbin\'inin son halini görmeniz lazım

Magazin

İşte haftanın en çok kazandıranı

"Maç bitti" derken en iyi bildiği şeyi yaptı

Yeni atama kararları belli oldu! Sağlık Bakanlığında bir isim görevden alındı

2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi edinen Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu.

BAMBAŞKA BİRİ

Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

İşte Aslı Altaylar'ın şimdiki hali;