2008-2012 yılları arasında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesi edinen Akasya Durağı'nın Gülbin'i Aslı Altaylar bambaşka biri oldu.
Altaylar, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekiyor. Ünlü oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
İşte Aslı Altaylar'ın şimdiki hali;
Son Dakika › Magazin › Akasya Durağı'nın Gülbin'inin son halini görmeniz lazım - Son Dakika
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