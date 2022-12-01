Armağan Çağlayan, akciğerindeki kitle sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası paylaşım yaptı: Kitle kanser çıktı ama doktorlar ilk evrede yakaladı

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle tespit edildiğini ve tedavi sürecinin başladığını söyleyen başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, dün ameliyat oldu. 4,5 saat süren ameliyatın ardından paylaşım yapan ünlü isim, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"KİTLE KANSER ÇIKTI"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir iyi bir de kötü haber veren Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, Size Anlatacakları Var turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara'da olacağım . Dualarınız ce iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar."