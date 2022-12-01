Armağan Çağlayan, akciğerindeki kitle sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası paylaşım yaptı: Kitle kanser çıktı ama doktorlar ilk evrede yakaladı - Son Dakika
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Armağan Çağlayan, akciğerindeki kitle sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası paylaşım yaptı: Kitle kanser çıktı ama doktorlar ilk evrede yakaladı

01.12.2022 15:02

Akciğerindeki kitle sebebiyle 4,5 saat süren bir ameliyata giren Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Akciğerindeki kitlenin kanser olduğunu belirten Çağlayan, "Doktorlar hastalığımı çok erken evrede yakaladı" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde akciğerinde kitle tespit edildiğini ve tedavi sürecinin başladığını söyleyen başarılı televizyoncu Armağan Çağlayan, dün ameliyat oldu. 4,5 saat süren ameliyatın ardından paylaşım yapan ünlü isim, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"KİTLE KANSER ÇIKTI"

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bir iyi bir de kötü haber veren Çağlayan, şu ifadeleri kullandı: "Bu sabah 4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Az evvel yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı.

"ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM"

"Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı patolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, Size Anlatacakları Var turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak. İstanbul ve Ankara'da olacağım . Dualarınız ce iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar."

Akciğerindeki kitle nedeniyle ameliyat olan Armağan Çağlayan'dan ilk paylaşım: Kitle kanser çıktı ama doktorlar ilk evrede yakaladı
Akciğerindeki kitle nedeniyle ameliyat olan Armağan Çağlayan'dan ilk paylaşım: Kitle kanser çıktı ama doktorlar ilk evrede yakaladı
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Armağan Çağlayan, Instagram, Ameliyat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan, akciğerindeki kitle sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası paylaşım yaptı: Kitle kanser çıktı ama doktorlar ilk evrede yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Armağan Çağlayan, akciğerindeki kitle sebebiyle geçirdiği ameliyat sonrası paylaşım yaptı: Kitle kanser çıktı ama doktorlar ilk evrede yakaladı - Son Dakika
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