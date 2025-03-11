Akıma Nurgül Yeşilçay da dahil oldu, gören mest oldu

Son dönemde sosyal medyada hem Türk hem yabancı içerik üreticileri arasında 'Turkish delight makeup' (Türk lokumu makyajı) rüzgârı esiyor. Türk sinemasına nostalji yolculuğu yaptıran bu akım Türkan Şoray'ın ikonik makyajına da hak ettiği değeri kazandırıyor. Badem göz efekti, vurgulu eyeliner ve kusursuz ten makyajı bu trendin en güçlü detayları arasında. Özellikle yabancı kadınların ilgi gösterdiği bu akıma Türkiye'den de birçok ünlü isim katıldı.

"ÇOK HOŞUMA GİDİYOR"

Türkan Şoray, makyaj akımıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Tabii ki çok hoşuma gidiyor, tebessümle seyrediyorum hepsini ama ben filmlerim gereği o makyajları yapıyordum. Gençlere tavsiyem, olabildiğince doğal olmaları, az makyaj yapmaları" ifadelerini kullanmıştı.

BEĞENİ YAĞDI

Selin Şekerci, Elif Buse Doğan, Larissa Gacamer ve Selin Genç'in ardından Nurgül Yeşilçay da viral olan akıma katıldı. Ünlü ismin o hallerine, sevenlerinden beğeni yağdı.

Elif Buse Doğan

Larissa Gacamer

Selin Şekerci