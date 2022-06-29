Alaçatı'da Erkek Arkadaşıyla Yakalandı!

Kavak Yelleri, O Hayat Benim ve Avlu gibi sevilen dizilerden tanıdığımız Ceren Moray'ın, Fransız Nico Brun'dan boşandığı ortaya çıktı.

EVLİLİKLERİNİ YÜRÜTEMEDİLER

Çiftin, evliliklerini yürütemediği ve bu yüzden anlaşmalı olarak ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

GİZEMLİ ERKEK ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Sürpriz boşanmanın ardından Ceren Moray, önceki akşam Alaçatı'da objektiflere takıldı. Milliyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Ünlü isim, gece yarısı sevgilisi ile beraber yürürlerken bir anda karşılarına çıkan basın mensuplarından kaçmak için panikle ara sokağa girdi.

PANİK YAPTILAR

Kendileri çeken muhabirlere sırtını dönen ikili sokakta içinde beklediler. Bir süre sonra Moray tek başına sokaktan çıkararak uzaklaşırken, arkada kalan sevgilisi ile telefonda uzun süre konuştu.

CEREN MORAY KİMDİR?

Ceren Moray, 5 Haziran 1985 yılında Diyarbakır'da doğdu. Babası Diyarbakırlı bir Kürt olan Moray'ın annesi Kastamonulu'dur. Doğumundan birkaç yıl sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a taşındı. Tiyatro eğitimine küçük yaşlarda başladı. Bir süre Pera Güzel Sanatlar Bölümünde eğitim aldı. Üniversite eğitimini, 2005 yılında Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde aldı ve 2009 yılında mezun oldu.

Ceren Moray ilk kez 2003 yılında ekrana gelen 'Serseri Aşıklar' adlı dizide rol aldı.

2012 yılında yayımlanan İşler Güçler adlı dizide Zehra karakterini, 2014-2017 yılları arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı dizide ise Efsun karakterini canlandırdı.

2018-2019 yılları arasında yayımlanan Avlu adlı dizide Azra karakterini canlandırdı. 2020 yılında yayımlanmaya başlayan Öğretmen adlı dizide Zeynep karakterine hayat vermiştir.