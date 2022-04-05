Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında! - Son Dakika
Üye Girişi

Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında!

05.04.2022 18:16
Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında!

BluTV, başarılı yapımı ALEF'in yeni sezonunda "ALEF: Mal-i Hülya" ile bu kez temelleri İbn-i Sina'dan 13. Yüzyıl Osmanlı bimarhanelerine kadar uzanan, kadim tıbbi öğretilerin gizemli dünyasında bir yolculuğa davet ediyor.

Polisiye türünü içinde bulunduğu toprakların kültürel elementleriyle harmanlayan, geçmişle bağ kuran hikaye tasarımı bakımından özgün bir dile sahip mistik bir polisiye dizi olan ALEF, yeni sezonu "ALEF: Mal-i Hülya" ile yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. "ALEF: Mal-i Hülya", Kapodokya'nın büyülü atmosferinde peş peşe işlenen cinayetler, esrarengiz semboller, şifreler ve el yazmalarında saklı sırlarla geçmişin izlerini takip ederken; karakterlerin yüzleşmesi gereken iyi/kötü, suçlu/masum kavramları, aile bağları ve yıllarca saklanan sırlarla izleyiciye derinlikli bir hikaye sunuyor.

Yayınlanan jeneriği ile çok ilgi gören ve merak uyandıran "ALEF: Mal-i Hülya", BluTV ekranlarında 7 Nisan'da ilk 4 bölümüyle yayınlanacak. Bu sezon komiser Çınar (Taner Ölmez) katili yakalamaya çalışırken kendisini kökeni bin yıllara dayanan İbn-i Sina'nın gizemli reçetesinin izini sürerken bulacak. "ALEF: Mal-i Hülya" geçmişten günümüze izler taşıyan mistik atmosferi ve katmanlı hikayesine sayılı günler kala ALEF dünyasında izleyicinin sıkça karşılaşacağı bazı anahtar kelimeler;

Kara sevda, melankoli: Mal-i Hülya: Melankoli veya kara sevda anlamına gelen "Mal-i Hülya", geçmişte hassasiyetle ele alınan, tedavisinin yıllarca bulunmaya çalışıldığı belirtileri arasında hayata karşı bağlılığın azalması, her şeye karşı kayıtsızlık, insanlardan kaçma, derin ve içinden çıkılmaz bir keder halinin olduğu bir ruh hastalığıdır.

Vücudumuzdaki dört sıvı: Ahlat-ı Erbaa: Ahlat-ı Erbaa'ya göre tıpkı evreni oluşturan dört unsur gibi vücutta da dört unsura karşılık gelen dört sıvı bulunmaktadır ve hastalık dediğimiz şey de vücuttaki bu dört sıvı arasındaki dengenin bozulmasından kaynaklanmaktadır. İbn-i Sina'ya göre, eğer vücuttaki bu denge tedavi ile yeniden sağlanabilirse hasta, hastalığından kurtularak iyileşebilecektir.

Başrollerini Taner Ölmez ve Aybüke Pusat'ın paylaştığı MAY Productions imzalı dizinin yönetmen koltuğunda Gökhan Tiryaki otururken; müziklerini ilk sezonda olduğu gibi Mercan Dede'nin bestelediği "ALEF: Mal-i Hülya"nın senaryosu Itır Arda ve Avni Tuna Dilligil tarafından yazıldı ve Mustafa Altıoklar dramaturg olarak görev aldı.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin kadrosunda Hande Soral, Serdar Orçin, Mehmetcan Mincinözlü, Emel Çölgeçen, Çiğdem Selışık Onat, Cankat Aydos ve Ahsen Türkyılmaz da yer alıyor.

"ALEF: Mal-i Hülya" 7 Nisan Perşembe ilk 4 bölümüyle sadece BluTV'de.

Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında!
Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında!
Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında!
Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında!
Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında!

YORUMLAR
500
Vali Seymenoğlu Isparta Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi Vali Seymenoğlu Isparta Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi Avustralyalı Bilim İnsanlarının 'Bebek Jüpiter' Keşfi, Gezegenlerin Oluşumuna Işık Tutabilir Avustralyalı Bilim İnsanlarının 'Bebek Jüpiter' Keşfi, Gezegenlerin Oluşumuna Işık Tutabilir

İbn-i Sina, Masum, BluTV, Nisan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında! - Son Dakika


Son Dakika
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:55:10. #1.11#
SON DAKİKA: Alef Dizisinin Yeni Sezonu Alef: Mâl-i Hülya İlk 4 Bölümüyle 7 Nisan'da Yayında! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement