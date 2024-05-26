Aleyna Tilki, genç yaşta yıldız olmanın bedelini açıkladı - Son Dakika
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Aleyna Tilki, genç yaşta yıldız olmanın bedelini açıkladı

Aleyna Tilki, genç yaşta yıldız olmanın bedelini açıkladı

Aleyna Tilki, bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı ve genç yaşta yıldız olmanın bedelini açıkladı. Tilki, çocuk olmayarak bedelini ödediğini belirtti. Erkek arkadaşı olmadığını, elini tutup sokakta yürüyemediğini ve herhangi bir mekanda kimse tarafından çekilmeden eğlenemediğini söyledi. Amerika'da bile ününden dolayı rahat edemediğini ifade eden Tilki, çocuksuluğuna duyduğu özlemi şarkılarına yansıttığını belirtti. Albümünün adını 'Kırlar' olarak açıklayan Tilki, bu ismi çocukluğuna duyduğu özlemi yansıtmak için tercih ettiğini söyledi.

26.05.2024 19:14
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Son zamanlarda ortalıklarda gözükmeyen Aleyna Tilki, bir davette gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tilki, genç yaşta yıldız olmanın bedelini de açıkladı.

Tilki "Ben çocuk olmayarak bedelini ödedim. Erkek arkadaşım olmadı, elini tutup sokakta yürüyemedim. Kahve içemedim. Herhangi bir mekanda kimse beni çekmeden eğlenemedim.

Amerika'da bile rahat edemedim ünümden dolayı. Bu yüzden çocuksuluğuma duyduğum özlemi şarkılarıma yansıtıyorum. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Ama masumiyetim bakirdir" diye konuştu.

"Çocuk kaldım"

Çocuk kalmış olabilirim belki bu yüzden. Çocuksuluğumu şarkılarımda yansıtıyorum" diyen Aleyna Tilki, şu ifadeleri kullandı:

Albümümün adını açıklayabilirim böylelikle, 'Kırlar' olacak. O çocukluğa, temizliğe ve masumiyete duyulan özlemden dolayı böyle bir isim tercih ettim. 5-6 yaşında kırların içinde koştuğum çocukluğuma duyduğum özlemi yansıtıyor bu isim. Çocuk değilim, yetişkinim artık. Masumiyetim bakirdir.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Aleyna Tilki, genç yaşta yıldız olmanın bedelini açıkladı - Son Dakika

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