Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bıraktı.

TEHDİT ETMİŞTİ

Aleyna Tilki ile görüntülenince rahatsız olan gizemli kişi ise "Çekmesinler yoksa polis çağırırım!" diyerek tehditler savurmuştu.

GİZEMLİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre, 21 yaşındaki genç şarkıcının daha önce Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı. Demirhisar, birlikte görüntülenen Serenay Sarıkaya ise hakkında çıkan aşk haberlerini yalanlayarak sadece arkadaş olduklarını söylemişti.