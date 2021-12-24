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Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı - Son Dakika

Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı

24.12.2021 10:45

Aleyna Tilki'nin görüntülendiği evli ve 2 çocuk sahibi adamın daha önce adının Serenay Sarıkaya ile aşk dedikodusuna karıştığı iş insanı Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı.

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bıraktı.

TEHDİT ETMİŞTİ

Aleyna Tilki ile görüntülenince rahatsız olan gizemli kişi ise "Çekmesinler yoksa polis çağırırım!" diyerek tehditler savurmuştu.

GİZEMLİ KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Habertürk'te yer alan habere göre, 21 yaşındaki genç şarkıcının daha önce Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı. Demirhisar, birlikte görüntülenen Serenay Sarıkaya ise hakkında çıkan aşk haberlerini yalanlayarak sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

Aleyna Tilki'nin görüntülendiği evli ve çocuklu iş adamı Haldun Demirhisar çıktı
Aleyna Tilki'nin görüntülendiği evli ve çocuklu iş adamı Haldun Demirhisar çıktı
Serenay Sarıkaya ve Haldun Demirhisar
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Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı
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Serenay Sarıkaya, Aleyna Tilki, Beyaz Tv, İş Adamı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Magazin Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı - Son Dakika
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