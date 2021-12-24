Aleyna Tilki'nin yakalandığı evli iş adamı Serenay Sarıkaya ile görüntülenen o kişi çıktı

Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin kendisinden yaşça büyük, evli ve 2 çocuğu olan bir iş adamı ile bir mekandan çıkarken görüntülendi. Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ekrana getirilen görüntülerde genç şarkıcı, muhabirlerin "Yanınızdaki beyefendiyi tanıyalım" sorusunu yanıtsız bıraktı.
Aleyna Tilki ile görüntülenince rahatsız olan gizemli kişi ise "Çekmesinler yoksa polis çağırırım!" diyerek tehditler savurmuştu.
Habertürk'te yer alan habere göre, 21 yaşındaki genç şarkıcının daha önce Serenay Sarıkaya ile görüntülenen Haldun Demirhisar olduğu ortaya çıktı. Demirhisar, birlikte görüntülenen Serenay Sarıkaya ise hakkında çıkan aşk haberlerini yalanlayarak sadece arkadaş olduklarını söylemişti.Aleyna Tilki, 2 çocuk babası iş adamıyla görüntülendi! İşte o anların videosu
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