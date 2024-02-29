Ali Kınık Bayburtlulara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı - Son Dakika
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Ali Kınık Bayburtlulara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Ali Kınık Bayburtlulara Unutulmaz Bir Gece Yaşattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) aday tanıtım toplantısı dahilinde Bayburt Kapalı Spor Salonu'nda sahne alan Ali Kınık, Bayburtlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

29.02.2024 08:45  Güncelleme: 08:51
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) aday tanıtım toplantısı dahilinde Bayburt Kapalı Spor Salonu'nda sahne alan Ali Kınık, Bayburtlulara unutulmaz bir gece yaşattı. Yaklaşık 2 saat süren konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiler.

Programda emeği geçenlere teşekkürlerini ileten Kınık, bir parçasını Başkan Pekmezci için seslendirdi. 'Kurtlar Sofrası' isimli şarkısını Başkan Pekmezci'ye armağan eden Kınık'a salonu tıka basa dolduran gençler de hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Konserin ortalarına doğru Kınık'a plaketini Belediye Başkan Yardımcısı Süreyya Türkmenli ve MHP İl Başkanı Muharrem Baykal, hediyelerini ise Aydıntepe, Demirözü, Gökçedere, Arpalı belediye başkan adayları takdim ettiler.

Sahneye gelerek Kınık'a unutulmaz bir gece yaşattığı için teşekkür eden Başkan Pekmezci, salonu dolduran tüm Bayburtlulara güzel bir gece geçirmeleri temennisinde bulunduktan sonra sahneyi yeniden şarkılarını söylemesi Kınık'a bıraktı.

Birbirinden güzel parçalarını Bayburtlular için söyleyen Kınık, böylesi coşkulu bir gecede konsere gelerek kendisini yalnız bırakmayan Bayburtlulara şükranlarını sundu. Son parçasını seslendirdikten sonra Bayburtlulara veda eden Kınık, yeniden bir araya gelmenin sözünü vererek, alkışlarla sahneden ayrıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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