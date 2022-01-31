Ali Poyrazoğlu'ndan Şok Eden Türkan Şoray Beğenisi

Snob Magazin'in haberine göre; Usta sanatçı Ali Poyrazoğlu'nun, Twitter'da bir kullanıcının yazdığı mesaja yaptığı beğeni dikkat çekti. Ali Poyrazoğlu, Türk sinemasının Sultan lakaplı ismi Türkan Şoray'ı eleştiren bir kullanıcının mesajını beğendi.

Twitter'da bir kullanıcı, Şoray'ın yayınlandığı dönem fenomen olan başrolünü Haluk Bilginer ile paylaştığı 'Tatlı Hayat' dizisindeki performansını eleştirdi. Kullanıcı, "Bazı akşamlar Tatlı Hayat'ı izliyorum Teve2'de... Türkan Şoray baya baya kötü oyuncu ya... Hele Haluk Bilginer'in şovunun yanında baya amatör oyuncu gibi kalıyor" diye bir tweet attı. Bu tweet'i ise Ali Poyrazoğlu'nun beğendiği görüldü.

İkili, 1995 yılında çekilen beş farklı hikayenin anlatıldığı 'Yer Çekimli Aşklar' filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?

Türkan Şoray, 28 Haziran 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Türk oyuncu, senarist ve yönetmen. Türk sinemasında Sultan lakabıyla anılır. 1960'larda sinema ile tanışmış, ilk sinema ödülü 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Acı Hayat filmiyle en başarılı kadın oyuncu ödülüyle kazanmıştır. Toplamda 222 filmde rol alan Türkan Şoray, bu sayıyla dünyanın 'En Çok Film Çeviren' kadın oyuncusu olmayı başarmıştır. Şoray, 12 Mart 2010 tarihinde UNICEF Türkiye iyi niyet elçisi seçilmiş, "Sevgiyle yapılamayacak bir şey yoktur diye düşünüyorum. Gücü sevgiyle birleştirirsek, birçok sorunun üstesinden gelebiliriz" demişti. Ayrıca Şoray'ın kendi adını taşıyan bir ilkokul da bulunuyor. Sinema oyuncuları Hülya Koçyiğit, Filiz Akın ve Fatma Girik'le birlikte, Türk sinemasının bir dönemine damgasını vurmuş dört önemli kadın oyuncudan biri olarak kabul edilirBu dörtlü içerisinde, yönetmenlik yapan tek sinema oyuncusu olan Şoray, başrolünde kendisine eşlik eden Kadir İnanır ile oynadığı 1972 yapımlı Dönüş, 1976 yapımlı Bodrum Hakimi, 1973 senesinde Azap, 2015 yılında Uzaklarda Arama'nın tek başına; 1981 yapımlı Yılanı Öldürseler filminin ise Şerif . Gören ile birlikte yönetmenliğini yaptı. İstanbul'un Eyüp ilçesinde doğan Türkan Şoray, memur bir ailenin ilk çocuğu olarak doğdu. Nazan ve Figen adında iki kızkardeşi daha olan Şoray'ın babası vefat etmişti. Fatih Kız Lisesi orta bölümünde eğitim gören ve annesi Meliha Şoray'ın (1927-1984) desteğiyle sinemaya adım atan Şoray, 1962 yılında Galatasaray eski asbaşkanı Rüçhan Adlı (1923-1995) ile 20 yıl bir birliktelik yaşamıştı.

Bu süre içinde birkaç defa ayrılıp barışan çift, Rüçhan Adlı'nın eşinden bir türlü boşanmaması yüzünden yollarını ayırmıştı. Türkan Şoray, 1995 Ağustos'unda hastaneye kaldırılan Adlı'yı son anlarına kadar yalnız bırakmadı. Tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile 1983'te evlenmiş 1987'de ayrılmış ve bu evlilikten Yağmur adlı bir kızları dünyaya geldi. Henüz Fatih Kız Lisesi Ortaokulu bölümünde okurken Karagümrük'teki ev sahiplerinin kızı olan, Türk sinemasında sonraları Panter Emel olarak tanınacak sinema oyuncusu Emel Yıldız ile bir film setine giden Türkan Şoray, Türker İnanoğlu'nun teşviki ile Yeşilçam'a adım atmıştı. Emel Yıldız'ın yerine Şoray'ın da kariyerinin başlangıcı anlamına gelen 1960 yılı yapımlı Köyde Bir Kız Sevdim filminde Baki Tamer ile başrol olarak kamera karşısına geçmişti. Şoray'a ilk Altın Portakal ödülü getiren 1964 yapımlı yönetmenliğini Metin Erksan'nın yaptığı başrollerinde Şoray ve Ekrem Bora'nın yer aldığı Acı Hayat filmi Manikürcü Nermin'i canladıran oyuncu için kariyerinde önemli basamak oldu. 1968 yılında, Şoray'a kariyerinde ikinci Altın Portakal ödülünü Sait Faik Abasıyanık'ın Menekşeli Vadi adlı öyküsünden esinlenerek Safa Önal tarafından senaryosu yazılan Vesikalı Yarim filmi kazandırmıştı. Başrolde bir eşe sahip oyuncuların başarılı olduğu filmlerde Şoray'a onlarca erkek sinema aktrisi eşlik etti. Klasikleşmiş birkaç Şoray filminde de eleştirmen Agah Özgüç'ün değimiyle 'Seyirciyi aldatmak, daha fazla para kazanmak için' yayınlanmamış ancak seyirciye yayınlanmış gibi afişi basılmıştır. Şoray'ın Ediz Hun'la oynadığı 1980 yapımı Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım adlı filmin afişinde Türkan Şoray ve Kemal Sunal olmasına karşın Ediz Hun ve Türkan Şoray'ın oynadığı Güllü Geliyor Güllü filmi bulunuyor.

ÖDÜLLERİ

1964: 1964 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Acı Hayat

1968: 1968 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Vesikalı Yarim

1972: 5. Altın Koza Film Festivali - En başarılı kadın oyuncu, Mahpus

1972: 1. Altın Kelebek Ödülleri, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü

1973: Moskova Film Festivali (Rusya) - Özel Ödül, Dönüş

1978: Taşkent Film Festivali - Uluslararası Aytmatov Kulübü Geleneksel Ödülü (Selvi Boylum Al Yazmalım)

1987: 1987 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu (Hayallerim, Aşkım ve Sen)

1990: 2. İzmir Film Festivali - Altın Artemis Onur Ödülü

1991: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı

1992: 8. Bastia Akdeniz Sinemaları Festivali - En İyi Kadın Oyuncu, Soğuktu ve Yağmur Çiseliyordu

1994: 6. Ankara Uluslararası Film Festivali - Emek Ödülü

1994: 1994 Antalya Altın Portakal Film Festivali - En İyi Kadın Oyuncu, Bir Aşk Uğruna

1996: 15. Uluslararası İstanbul Film Festivali - Sinema Onur Ödülü

1999: Roma Film Festivali - Büyük Ödül

1999: 2. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali - Kadın Yönetmen Ödülü

2000: Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi - Zirvedekiler 2000 Ödülü

2001: Akademi İstanbul - Yılın En Başarılı Sanatçısı Ödülü

2009: Sadri Alışık Ödülleri - onur Ödülü

2013: Engelsiz Yaşam Vakfı - Türk Sineması Üstün Başarı Ödülü

2013: 11. Türk Film Festivali - Onur Ödülü

ALİ POYRAZOĞLU KİMDİR?

Ali Poyrazoğlu, 9 Temmuz 1946'da İstanbul'da dünyaya geldi. Türk sinema ve tiyatro oyuncusu olan Ali Poyrazoğlu'nun tiyatro ve sinema yazarlığı ile yönetmenlik de yapıyor. Aynı zamanda Kasım 2012'den beri UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi'si oldu. Ali Poyrazoğlu oyunculuk kariyerine İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başlamıştı. Pek çok tiyatro oyununda yer aldı. Oynadığı tiyatrolar arasında Dormen Tiyatrosu, Kent Oyuncuları, Ulvi Uraz Tiyatrosu, Gülriz Sururi- Engin Cezzar Tiyatrosu bulunuyor.

Sinemaya ise 1970 yılında adım attı. Ancak 1970'lerin ortasında Türk Sinemasına damga vuran seks filmleri furyasına katıldı. Bu dönemde sadece iki yıl içinde Hop Dedik Kazım, Kadınlar Hayır Derse, Çapkın Kızlar, Canavar Cafer, Deli Deli Tepeli, Çukulata Sevgilim, Kazım'a Ne Lazım, Beş Atış Yirmibeş, Bir Baba Hindi, Çılgın Gençlik, Çilli Yavrum Çilli, Çin İşi Japon İşi, Elma Şekeri, Kokla Beni Melahat, Bulunmaz Uşak, Kayıkçının Küreği, Çifte Kavrulmuş, Mahallede Şenlik Var, Namus Belası, Ne Alsan İki Buçuk gibi filmlerinde yer aldı. Ancak daha sonra Yeşilçam'dan tamamen uzaklaştı. Uzun süre sonra 1986'da Asiye Nasıl Kurtulur adlı filmle sinemaya geri döndü. 1972 yılında ise Poyrazoğlu Tiyatrosu'nu hayata geçirdi. New York Broadway'de sahnelen Pera Palas adlı oyunda İngilizce başrol olarak yer aldı.