Ali Yağcı, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
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Ali Yağcı, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Ali Yağcı, başrol oyuncusu Metin Akdülger'in vedasının ardından Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu. Yağcı dizide Karsu ile yakınlaşan Can rolünü oynayacak.

03.06.2024 16:17  Güncelleme: 16:37
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Başrollerinde Özge Özpirinçci, Necip Memili, Demet Akbağ ve Seda Türkmen'in yer aldığı Sandık Kokusu'nda başrol oyuncusu Metin Akdülger'in ayrılığının ardından dengeler değişti. Diziye Serkay Tütüncü'nün ardından Ali Yağcı da katıldı.

KARSU VE CAN ARASINDA HİKAYE YAZILACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu Ali Yağcı, Can rolüyle diziye dahil oldu. Yağcı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu, Melis Civelek ile Zeynep Gür'ün yazdığı sevilen dizide Serkay Tütüncü'nün oynadığı Kıvanç'ın yurt dışından gelen kuzeni Can'ı oynayacak. 12 Haziran'da sezon finali yapacak olan dizinin yeni sezonunda Can ile Karsu arasında bir hikaye kurulacak.

Ali Yağcı, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu
Ali Yağcı, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu

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Son Dakika Magazin Ali Yağcı, Sandık Kokusu dizisinin kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

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