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Alişan'la boşanacakları konuşulan Buse Varol alyansını tekrar taktı! - Son Dakika

Alişan'la boşanacakları konuşulan Buse Varol alyansını tekrar taktı!

21.02.2022 20:48

Bir süredir evliliklerinde sorunlar yaşayan Alişan ve Buse Varol çiftinin boşanacağı gündemdeydi. Alişan ile çekilmiş fotoğraflarını sosyal medyadan kaldıran ve alyansını çıkarmasıyla gündem olan Buse Varol, alyansını yeniden taktığını vurgulayan bir fotoğraf paylaştı. Yüzük detayı hayranlarının dikkatini çekti.

Oyuncu Buse Varol ve şarkıcı Alişan'ın kızlarının doğum gününü ayrı ayrı kutlaması boşanma iddialarını yeniden gündeme getirmişti. Varol'un, eşi Alişan ile çekilmiş olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırması ve alyansını çıkarması bu iddialarını alevlendirdi.

ALİŞAN'DAN "TÜKENECEĞİZ" GÖNDERMESİ

Alişan, geçtiğimiz hafta oğlu Burak'la Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcı, oğlu Burak'ın "Tükeneceğiz" adlı şarkıyı söylemesini istedi. Alişan'ın bu isteği eşi Buse Varol'a gönderme olarak yorumlandı.

ALYANSINI YENİDEN TAKTI

Bütün bu yaşananların ardından Buse Varol'dan flaş bir hamle geldi. Varol, geçtiğimiz haftalarda çıkardığı alyansını yeniden taktı.

BUZLAR ERİDİ Mİ?

Alyansını vurgulayarak bir paylaşım yapan Varol, dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncunun bu hamlesi, "Alişan ile Buse Varol arasındaki buzlar eridi" yorumunun yapılmasına neden oldu.

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Alişan'la boşanacakları konuşulan Buse Varol alyansını tekrar taktı! Alişan'la boşanacakları konuşulan Buse Varol alyansını tekrar taktı!

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Son Dakika Magazin Alişan'la boşanacakları konuşulan Buse Varol alyansını tekrar taktı! - Son Dakika Magazin


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