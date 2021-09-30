Üye Girişi
Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi! - Son Dakika

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!

30.09.2021 13:19
Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!, System.String[]

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 21 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, sosyal medyadan kardeşini andı anne ve babasına destek verdi.

Sık sık kardeşinin mezarını ziyaret eden ünlü türkücü, duygulandıran bir paylaşıma imza attı. Sosyal medya hesabından annesi ve kardeşi Selçuk Tektaş'ın da yer aldığı bir kareyi yayınlayan Alişan altına; 'Belki de bu son içten güldüğün fotoğrafımızdı. Biliyorum ne sen, ne babam artık hiç böyle gülemeyeceğiz dolu dolu. Sadece torunlarınız için tebessüm edeceksiniz. Böyle siyah beyaz kaldık. Ben nasıl Selçuk için çocuklarım için yaşıyorsam siz de bizim için ayakta kalın olur mu? Hepimizin size ihtiyacı var. Ne mutlu size, ne mutlu bize ki, arkasından en ufak bile kötü söz söyletmeyen ve her gün yaptığı bir iyilikle dua alan, cennetlik bir evlat yetiştirmişsiniz. Allah sizden razı olsun annem, babam.' mesajını düştü.

Ünlü türkücüye dostlarından destek mesajları geldi.

Kardeşinin yokluğuna bir türlü alışamayan Alişan, bulduğu her fırsatta mezar ziyaretine gidiyor.

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!

"ABİM BİZİ ÖKSÜZ BIRAKTIN"

Kardeşini ölümünün ardından Alişan, Instagram sayfasında duygusal bir mesaj yayınlamıştı...

"Abim bizi öksüz bıraktım gittin..Sen benim kardeşimdin, neşemdin, arkadaşımdın, sırdaşımdın herşeyimdin... Ben şimdi sensiz ne yapacağım... Dualar ettik, şifalar gönderdik ama hiçbiri fayda etmedi...Allah'ım seni bizden daha çok istedi, yanına aldı... 2 çocuğum, 2 yeğenim vardı... Şimdi 4 çocuğum var artık... Sen rahat uyu Eyşan'ım, Ceylan'ım, Merve'm bana emanet... Seni çok seviyorum abim... Yaşadığın sürece beni gururlandırdığın her an için sana teşekkür ederim... Seni bir daha görememek beni delirtiyor olsa da maneviyatını her zaman yaşatacağım Selçuk'um... Seni çok seviyorum Allah'ım mekanını cennet eylesin İnşallah..."

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!

KARDEŞİNİ KAYBETTİKTEN SONRA İLK KONSERİNİ VERDİ, GÜÇLÜKLE KONUŞTU

Alişan, kardeşini kaybettikten sonra ilk konserini 14 Ağustos'ta Kıbrıs'ta verdi. Sahnede duygusal bir konuşma yapan Alişan, gözyaşlarını tutamadı.

Şarkılarını seslendirmeye başlamadan önce kendisini dinlemeye gelenlere kısa bir konuşma yapan Alişan " Kardeşimsiz ilk kez Kıbrıs'a geldim...Amacım burada size güzel bir gece yaşatmak. Bu duygularım için kusura bakmayın...Dünya gerçekten çok boş! Kardeşinize, ailenize, sevdiklerinize, çocuklarınıza sahip çıkın... Çünkü bir anda yok olup gidiyorlar...Ellerinizden uçup gidiyorlar...İzninizle bugün tüm şarkılarımı kardeşim Selçuk için okuyacağım..." dedi.

"BAŞLAYACAĞIM BİR YERDEN AMA NASIL BİLMİYORUM"

Alişan, kardeşine olan özlemini Instagram sayfasında dile getirmişti:

"Sen benim kalbimde bir ömür kalacaksın kardeşim. O kadar dua aldın ki herkesten ve almaya devam ediyorsun ki, eminim Allah'ım seni en güzel yerde misafir ediyordur. Annen, baban, eşin, çocukların, yeğenlerin, kuzenlerin, akrabaların, dostların, arkadaşların ve biz seni hiç bitmeyecek bir özlemle ve dualarla her zaman anacağız. Hep bu gülümsemenle kalacaksın aklımda. Allah'ım senin mekanını cennet eylesin İnşallah.. Seni çok seviyorum canım kardeşim. Başlayacağım bir yerden ama ne zaman, nasıl başlayacağım bilmiyorum. Hepimiz hep sen varsın gibi bir yerden başlayacağız tekrar. Hiç gitmemişsin gibi…."

Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!
Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi!

Selçuk Tektaş, Selçuk, Alişan, Mevla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi! - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar 13:05 Cüneyt Çakır'ın İtalyanlar ile başı belada! Şikayete gidiyorlar 12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar 12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş 12:20 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi 11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti 11:18 Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti
Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin 11:06 Chrissy Teigen, hayatın kaybeden bebeğini ölüm yıldönümünde andı: En büyük acıyı verdin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "S-400'ler için ABD ile yaşanan sürtüşmelere değdi mi?" sorusuna net yanıt

Son Dakika Haberleri
12:53 "Ulan" tartışması kanlı bitti! Suriyeli genç, 17 yaşındaki Batuhan'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
12:26 115 bin cezası bulunmasına rağmen hiç çekinmeden gramaj oyunu yapıyorlar
12:24 Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti
12:19 Aracının freni tutmayınca soluğu tamircide alan kadın gerçekleri öğrendi: Eski sevgilisi aracın motor kısmına 2 kilo şeker dökmüş
12:12 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte magazin turu
12:10 Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş
11:50 Son Dakika! Altının gram fiyatı 495 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:40 İngiltere'deki enerji krizi giderek artıyor! Son 1 ayda 9 şirket iflas etti
11:38 Volkan Demirel, elindeki dolar ve silahla Pablo Escobar'a özendi
11:22 Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu
Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı Acun Ilıcalı, Survivor çekimlerinde öldürülen Alper Baycın'ın için yapılan parkın açılışına katıldı         
13:06
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
12:59
Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu Yoğun bakım hemşiresi, hastanede 5 aydır tedavi gören bebeğin babası tarafından silahla vuruldu         
12:52
Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti Anne ve iki çocuğunun şüpheli ölümüyle ilgili aranan baba, suçunu itiraf etti         
12:24
Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş Yıllar sonra ortaya çıkan görüşmede Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorduğu soru soğuk rüzgarlar estirmiş         
12:10
Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu Göçmenlere ev kiralanması yasaklanan İstanbul'un Fatih ilçesinden ayrılanların sayısı 8 ayda 7 bin kişi oldu         
11:23
Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler Barcelona'ya transfer olan 17'lik Emre Demir'den babası hakkında duygu dolu sözler         
11:14
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 13:27:16. #1.12#
SON DAKİKA: Alişan vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'ı andı... Anne babasına destek verdi! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement