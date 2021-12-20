Alkolün dozunu kaçıran Burak Sergen, iki arkadaşının yardımıyla yerden kalkabildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, önceki akşam evine girmek isterken zor anlar yaşadı. Eşinin ihanetiyle sarsılan oyuncu, iki kadın arkadaşıyla görüntülendi.

ALKOLÜN ETKİSİYLE YER KAPAKLANDI

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yer alan haber göre, iki kadın arkadaşıyla evine gelen Burak Sergen, alkolün dozunu kaçırınca yere kapaklandı. Yerden kalkamayan oyuncunun yardımına ise kadın arkadaşları koştu. Karşılarında basın mensuplarını gören kadınlar, şaşkınlıktan ne yapacağını bilemezden Burak Sergen de düştüğü yerden kalkmak için çaba sarf etti.

"ONLAR BENİM ARKADAŞIM"

Düştüğü yerden kaldırılan ve alkolün etkisiyle konuşmakta güçlük çeken Burak Sergen, basın mensuplarının iki kadını sorması üzerine "Onlar benim kardeşim" cevabını verdi.