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Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler... - Son Dakika

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...

09.12.2021 17:09
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...

'Ada Masalı' adlı dizide Haziran ve Poyraz karakterlerini canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un gerçek hayatta da birliktelik yaşadığı ortaya çıkmıştı. İkilinin düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Navruz ve Turan evlendi mi? İşte detaylar...

Hem dizide hem de gerçek hayatta birliktelik yaşayan Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın düğün fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı.

GERÇEK KISA SÜREDE ORTAYA ÇIKTI

Düğün fotoğraflarının Ada Masalı adlı dizinin final bölümü için çekildiği ortaya çıktı.

FİNAL YAPIYOR

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, final bölümüyle 11 Aralık Cumartesi Star'da ekrana gelecek.

ADA MASALI'NIN FİNALİNDE NE OLACAK?

Ada Masalı'nın final bölümünde Haziran ile Poyraz'ın evlenme kararı artık hayata geçmek üzeredir. Karşılarına çıkan tüm engellere rağmen birbirlerinden vazgeçmeyen ikilinin evlenmeden önce aşmaları gereken son bir sorun kalmıştır. Haziran ile Poyraz'ın İstanbul'a taşınacakları haberi Kırlangıç Adası'nda hızla yayılırken Sadık ablası Suzan'la başa çıkmanın yolunu bulur.

Hasan'ın babası olduğunu öğrenen Nehir herkesten kendini uzaklaştırırken yıllar sonra babasıyla karşılaşması genç kızın hayatını tamamen değiştirecektir. Selma kızı için endişelenmeye devam ederken Fatih Hasan'la yüzleşir. Alper ve Melisa'nın hayatında ise yepyeni bir dönem başlayacaktır.

Başrollerinde Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un yer aldığı Ada Masalı, final bölümüyle 11 Aralık Cumartesi Star'da ekrana gelecek.

İŞTE ALP NAVRUZ VE AYÇA AYŞİN TURAN'IN DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI

Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...
Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler...

Ayça Ayşin Turan, Ada Masalı, Alp Navruz, Düğün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan evlendi! İşte ilk kareler... - Son Dakika Magazin


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