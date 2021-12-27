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Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan'ın Vaspurakan'a ilerleyişi zaferle taçlanabilecek mi? - Son Dakika

Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan'ın Vaspurakan'a ilerleyişi zaferle taçlanabilecek mi?

27.12.2021 14:21

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez dizileri arasında yer alan Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün neler olacağı merak konusu oldu. Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur.

ALPARASLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi?

Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

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Alparslan Büyük Selçuklu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan'ın Vaspurakan'a ilerleyişi zaferle taçlanabilecek mi? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan'ın Vaspurakan'a ilerleyişi zaferle taçlanabilecek mi? - Son Dakika
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