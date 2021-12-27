Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan'ın Vaspurakan'a ilerleyişi zaferle taçlanabilecek mi?

ALPARASLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi?

Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…