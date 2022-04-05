Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Alparslan, Akça'nın aşk itirafı karşısında ne yaptı? - Son Dakika
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Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Alparslan, Akça'nın aşk itirafı karşısında ne yaptı?

05.04.2022 08:54
Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Alparslan, Akça'nın aşk itirafı karşısında ne yaptı?

Akça'nın aşkını Alparslan'a ilan etmesiyle ikili için yeni bir dönem başlayacak. Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için yeni bir hamle yapacak.

Fahriye Evcen ve Barış Arduç'u buluşturan dizi Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam Alparslan aşkı için ne yaptı? Akça'nın itirafı neleri değiştirdi.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça'nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

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Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek? Alparslan Büyük Selçuklu'da bugün: Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek?

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Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu'da dün akşam neler oldu? Alparslan, Akça'nın aşk itirafı karşısında ne yaptı? - Son Dakika


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