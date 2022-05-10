Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı

10.05.2022 11:32
Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı

TRT 1 ekranlarında heyecanla takip edilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu'nun dün akşam yayınlanan son bölümünde Selçuklu'nun Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıkları başladı.

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, dün 24.bölümüyle ekranlara geldi.

AKÇA BÜYÜK SIRRINI ALPARSLAN'A AÇIKLADI

Akça yıllardır sakladığı büyük sırrı Alparslan'a açıkladı, Nizamülmülk de bu konuşma gerçekleşirken onları gördü. Alparslan, Vaspurakan zindanında kaldıktan sonra boynunda birtakım yaralar oluşmuştu, bu yaralar Alparslan ve çevresinde tedirginliğe sebep oldu.

SULTAN TUĞRUL HANÇERLENDİ

Sultan Tuğrul annesinin mezarına saklanan Bizanslı bir suikastçı tarafından hançerlendi. Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı.

RATİ VE İVAN DUKAS'I KANLI CANLI GÖRDÜLER

Öldüğü sanılan Dukas, Vaspurakan'a geri dönmüş, oradakilerin şaşkın bakışları arasında kaleye girmişti. Rati ve İvan karşılarında kanlı canlı gördükleri Dukas'a ne yapacakları ise merakla bekleniyor.

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Son Dakika Magazin Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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