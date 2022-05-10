TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu, dün 24.bölümüyle ekranlara geldi.
Akça yıllardır sakladığı büyük sırrı Alparslan'a açıkladı, Nizamülmülk de bu konuşma gerçekleşirken onları gördü. Alparslan, Vaspurakan zindanında kaldıktan sonra boynunda birtakım yaralar oluşmuştu, bu yaralar Alparslan ve çevresinde tedirginliğe sebep oldu.
Sultan Tuğrul annesinin mezarına saklanan Bizanslı bir suikastçı tarafından hançerlendi. Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı.
Öldüğü sanılan Dukas, Vaspurakan'a geri dönmüş, oradakilerin şaşkın bakışları arasında kaleye girmişti. Rati ve İvan karşılarında kanlı canlı gördükleri Dukas'a ne yapacakları ise merakla bekleniyor.
Son Dakika › Magazin › Alparslan: Büyük Selçuklu dün akşam yayınlandı: Biruni'nin öncülüğünde mancınıklar yapan Selçuklu, Vaspurakan'ı kuşatma hazırlıklarına başladı - Son Dakika