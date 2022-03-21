Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda! Akça'nın sırrı Nizamülmülk'e şifa olacak mı? - Son Dakika

Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen ve Mehmet Özgür gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Alparslan 18. bölümünde yaşanacaklar...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gazne Sultanı Mevdud'un ölüm haberini alan Çağrı ve Alparslan, hızla Büst'e, Şehver ve Mesud'un canını emniyete almaya gitmişlerdi. Şehver'in soğuk ve Bozan'dan yana tavrıyla karşılaşan Çağrı ve Alparslan'ın tavrı ne olacak? Bozan'ın, Şehver'in bu sözleri tehdit ile söylediğine inanan Alparslan ablasını bu durumdan kurtarabilecek mi? Sultan Mevdud'u öldürüp Büst'te kontrolü ele geçiren Bozan, kendi devletini mi kuracak? Karaca ağabeyi Bozan'ın gerçek yüzünü öğrendiğinde hangi tarafta yer alacak? Süleyman, Alparslan ile iş birliğini sürdürecek mi? Bozan'ın elinde oğlu Mesud ile esir kalan Şehver, kurtuluşları için ne çareler arayacak? Vaspurakan'ın yeni valisi Dukas, ne kararlar alacak? Bu kararlar karşısında Kekavmenos ve Diyojen ne yapacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 18. BÖLÜMDE NE OLACAK?

Kurduğu tertiple Büst'e girip Bozan'ın kellesini alarak tahta oturan Alparslan'ın artık Vaspurakan ile arasında hiçbir engel kalmadı. Alparslan, Vaspurakan hedefleri için neler yapacak? Büst'te Çağrı Bey adına hutbe okutup sikke kestiren Alparslan, Yınal ile karşı karşıya gelecek mi? Yınal bu durumdan rahatsızlığını Sultan Tuğrul'a söyleyecek mi? Karmatilerin yüce natık dediği Bozan'ı öldürüp ablasının öcünü alan Alparslan, obada nasıl karşılanacak? Karmati saldırısı neticesinde ağır yaralanan Nizamülmülk'ün başında bekleyen Akça'nın sırrı şifa olacak mı?