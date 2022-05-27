Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi

27.05.2022 08:16
Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi

Goodfellas filmiyle tanınan oyuncu Ray Liotta 67 yaşında film çekiminin olduğu sette uyuduğu esnada hayatını kaybetti.

"Tehlikeli Sular" adlı film için ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Liotta'nın uykusunda öldüğü bildirildi. Ünlü oyuncunun doğal sebeplerden hayatını kaybettiği iddialar arasında.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Dominik Cumhuriyeti yetkilileri Liotta'nın öldüğünü doğruladı. Martin Scorcese'nin Sıkı Dostlar filmi ile büyük üne kavuşan Ray Liotta, Düşler Tarlası, Hannibal, Güçlüler Bölgesi gibi filmlerde rol almıştı. Usta oyuncu, 2023 yılında gösterilmesi planlanan The Cocaine Bear filmindeki rolü için çalışmalarını bitirmişti. ABD'nin New Jersey eyaletinde 1954 yılında dünyaya gelen Ray Liotta'nın 23 yaşında bir kızı bulunuyordu.

YORUMLAR
500
Ray Liotta öldü: Goodfellas filmiyle bilinen aktör 67 yaşında hayatını kaybetti Ray Liotta öldü: Goodfellas filmiyle bilinen aktör 67 yaşında hayatını kaybetti Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi! Denizli'de 51 yaşındaki kadın traktör kazasında yaşamını yitirdi!

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi - Son Dakika


Son Dakika
08:12 Meteoroloji uyardı: İstanbul dahil 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak
01:12 Akaryakıta yeni zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
01:07 Türkiye'nin Suriye'de operasyon yapma sinyali ABD'de panik yarattı! Teröristlerle temas kurdular
00:47 Alkol ve sigaraya ÖTV zammı!
00:46 Resmi Gazete'de yayımlandı! 400 bin ton şeker ithalatı için tarife kontenjanı açıldı
00:44 Avrupa'da Türkiye'yi temsil edecek takımlar netleşti!
00:25 "Sosyal medya yasası" teklifi Meclis'e sunuldu! Gerçeğe aykırı bilgi yayanlara hapis cezası geliyor
00:22 Fahiş kira zammına yeni önlem: Çağrı hattı! Mağdur olan kiracı ev sahibini şikayet edebilecek
23:56 Marmaray'da şaşırtan olay! 60'lı yaşlarındaki bir adam Arap aileye küfürler savurdu
23:53 Türkiye Kupası finalinde şampiyon Sivasspor! Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, 21 yıllık kariyerinde bir ilki yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 08:19:16. #1.12#
SON DAKİKA: Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement