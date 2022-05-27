Amerikalı aktör Ray Liotta yaşamını yitirdi

"Tehlikeli Sular" adlı film için ada ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan Liotta'nın uykusunda öldüğü bildirildi. Ünlü oyuncunun doğal sebeplerden hayatını kaybettiği iddialar arasında.

ÖLÜMÜ DOĞRULANDI

Dominik Cumhuriyeti yetkilileri Liotta'nın öldüğünü doğruladı. Martin Scorcese'nin Sıkı Dostlar filmi ile büyük üne kavuşan Ray Liotta, Düşler Tarlası, Hannibal, Güçlüler Bölgesi gibi filmlerde rol almıştı. Usta oyuncu, 2023 yılında gösterilmesi planlanan The Cocaine Bear filmindeki rolü için çalışmalarını bitirmişti. ABD'nin New Jersey eyaletinde 1954 yılında dünyaya gelen Ray Liotta'nın 23 yaşında bir kızı bulunuyordu.