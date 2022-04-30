Angelina Jolie Lviv'de - Son Dakika
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Angelina Jolie Lviv'de

30.04.2022 22:57
Angelina Jolie Lviv'de

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna'nın Lviv kentine geldi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ediyor. Birçok siyasetçi, aktör ve aktris Ukrayna'ya olan desteğini açıkça belli ederken, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna'nın Lviv kentine geldi. Maya Pidhorodetska isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sade kıyafeti ve sırt çantasıyla Jolie'nin Lviv'deki bir kafede hayranları ile sohbet ettiği anlara ait görüntüsünü paylaşarak, "Özel bir şey yok. Sadece Lviv. Kahve içmeye geldim. İşte Angelina Jolie. Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor" ifadelerini kullandı. Jolie, kendini görüntüleyen Pidhorodetska'nın kamerasına el sallamayı da ihmal etmedi. - LVİV

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Birleşmiş Milletler, Angelina Jolie, Ukrayna, Rusya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Angelina Jolie Lviv'de - Son Dakika


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