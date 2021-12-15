Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı

"ANNEMİZİ SAKLARKEN" KONUSU NEDİR?

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan'ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.