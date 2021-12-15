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Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı - Son Dakika

Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı

15.12.2021 16:31

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasına girmeye hazırlanan Annemizi Saklarken fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Kutsi, Hande Doğandemir, Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi dikkat çekiyor.

"ANNEMİZİ SAKLARKEN" KONUSU NEDİR?

Geçmişindeki ağır travmalara rağmen, inadına hayat dolu bir kadın olan Handan, en büyük hayali daha rahat bir hayata kavuşmak olan, üç çocuklu genç bir annedir. Handan, hayallerine kavuşmasının tek yolunun doğru bir evlilik yapmaktan geçtiğine inanır. Bu yolda en büyün engeli ise, zengin koca adaylarının gözünü korkutan çocuklarıdır. Üç çocukla servet avcısı olmaktan umudunu kesen Handan'ın hayatı, yolunun Dündar ve Zerrin Demir çiftiyle kesişmesiyle değişir.

Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı

Annemizi Saklarken, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Annemizi Saklarken dizisinin fragmanı yayınlandı - Son Dakika
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