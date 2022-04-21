Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi? - Son Dakika

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Selin Yeninci ve Engin Öztürk gibi isimlerin yer aldığı Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde Meryem, kaçırdığı bebeğin düzgün bir şekilde beslenmemesi çevresinde ciddi soru işaretleri doğuracak.

ANNENİN SIRRIDIR ÇOCUK DİZİSİNDE DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Çocuklarının kaçırılmasıyla deliye dönen Defne ve Çınar için çok sancılı bir dönem başlayacak. Diğer yandan Sadun kendi yöntemleriyle bebeğin bulunması için onlara yardımcı olacak. Meryem planının ikinci etabında kaçırdığı bebekle ilgili çok büyük zorluklar yaşamaya başlayacak. Bebeğin düzgün bir şekilde beslenmemesi çevresinde ciddi soru işaretleri doğuracak.Soruşturmayla ilgilenen Yalçın komiser Defne ve Sadun'un arasındaki geçmiş bağlarının düğümlerini çözebilecek mi? Çevirdiği türlü oyunlarla gerçeklerin ortaya çıkmasını önlemeye çalışan Meryem'in maskesi düşecek mi?