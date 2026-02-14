Annesi vefat etmişti: Akın Akınözü'nden duygulandıran Sevgililer Günü paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Annesi vefat etmişti: Akın Akınözü'nden duygulandıran Sevgililer Günü paylaşımı

Annesi vefat etmişti: Akın Akınözü\'nden duygulandıran Sevgililer Günü paylaşımı
14.02.2026 17:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Akın Akınözü, iki yıl önce hayatını kaybeden annesini çocukluk fotoğrafıyla andı. Paylaştığı ''İlk sevgilim, sonsuz sevgilim'' notu hayranlarını duygulandırdı.

Hercai ve Veliaht dizileriyle tanınan Akın Akınözü, hayatını kaybeden annesini Sevgililer Günü'ndeunutmadı. Oyuncu, çocukluk yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak annesine duygusal bir mesaj yazdı: "İlk sevgilim, sonsuz sevgilim."

Fotoğraf, takipçilerden yoğun ilgi gördü. Hayranları, Akın Akınözü'nün duygusal paylaşımından etkilendi ve oyuncunun çocukluk haline şaşırdı.

Annesi vefat etmişti: Akın Akınözü'nden duygulandıran Sevgililer Günü paylaşımı

Oyuncu Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü 2024 yılı Temmuz ayındauzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenilerek hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan ve 13 Ekim 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Magazin, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annesi vefat etmişti: Akın Akınözü'nden duygulandıran Sevgililer Günü paylaşımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Meloni’nin zorlu anları Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi Meloni'nin zorlu anları! Dışarıya adımını atar atmaz şoka girdi
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Suyla dolan caddede sörf yaptı Suyla dolan caddede sörf yaptı
İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı İngiliz Kraliyet dekoratörünün eleştiriler sonucu intihar ettiği ortaya çıktı
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

18:57
İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11’leri
İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 19:05:12. #7.11#
SON DAKİKA: Annesi vefat etmişti: Akın Akınözü'nden duygulandıran Sevgililer Günü paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.