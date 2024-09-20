Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı - Son Dakika
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Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı

Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı

Annesinin ölümüyle büyük bir yıkım yaşayan ve bu süreçte kendisini toparlamakta güçlük çeken oyuncu Akın Akınözü, yıllardır birlikte olduğu sevgilisi Sandra Pestemalciyan ile yollarını ayırdı.

20.09.2024 12:51
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Hercai dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu annesi Özlem Akınözü, temmuz ayında kanser tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Annesinin ölümüyle büyük bir üzüntü yaşayan oyuncunun özel hayatı da yolunda gitmedi.

Magazin Medyası'nda yer alan habere göre, Akın Akınözü yıllardır birlikte olduğu ve her fırsatta "Evli gibiyiz" dediği Sandra Pestemalciyan ile geçtiğimiz ay yollarını ayırdı. İkili, yıllardır devam eden ilişkileri karşılıklı anlaşarak bitirme kararı aldı. Özel hayatını basından uzak yaşamayı tercih eden ve sevgilisiyle paylaşım yapmayan Akınözü, biten ilişkisi hakkında da sessiz kaldı.

Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı
Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annesinin acısıyla yıkılan Akın Akınözü, sevgilisiyle ayrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sadece Beşiktaş:
    Ne kadar önemli bir haber Ülkenin gündemi bunlar mı 23 1 Yanıtla
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