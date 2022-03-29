Arif Verimli'den Müge Anlı'yı Şoke Edecek Sözler! - Son Dakika
Üye Girişi

Arif Verimli'den Müge Anlı'yı Şoke Edecek Sözler!

29.03.2022 11:04
Arif Verimli'den Müge Anlı'yı Şoke Edecek Sözler!

Geçtiğimiz yıl yıllardır danışman olarak yer aldığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programından ani bir kararla ayrılan Prof. Dr. Arif Verimli, aylar sonra Yasemin Özçelik'in YouTube programında Müge Anlı ve Şevki Sözen'le ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Atv ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'ten geçtiğimiz yıllarda ayrılan Arif Verimli büyük şoku yaşattı! Programda yaşadığı olayın perde arkasını aralayan Arif Verimli yaşadıklarını tek tek açıkladı. Arif Verimli: 'Müge Anlı beni sevseydi…' diye başlayarak ortalığı yakıp yıktı.

Olayların çözülmesi için ekibi ve programda bulunan Şevki Sözen ile Rahmi Özkan dan yardımlar alan Müge Anlı'nın programından ayrılan Arif Verimli, çok kırgın olduğunu her seferinde dile getirmişti. Şimdi ise perde arkasını ilk kez araladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Şevki Seden yüzünden ayrıldığını belirten Arif Verimli Müge Anlı izleyicisinin kafasında soru işaretleri bırakmıştı.

Arif Verimli'nin uzman olduğu bir konuda yorumlarda bulunan Şevki Sözen şok etmişti. Müge Anlı canlı yayında 'Arif Hocam siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?' sorusuna Arif Verimli ise 'onu da Şevki Bey açıklasın' sözleri dile getirmişti. Şevki Hoca için sadece fikrini dile getirdi açıklamasında bulununca Arif Verimli sinirlenmişti. Şimdi ise Arif Verimli olayın perde arkasını açıkladı.

Katıldığı bir programda sorulan sorulara yanıtlar veren Verimli, 'Hiç kimseye kin beslemem kızmam ama bir kişi hariç onu da söylemeyeyim 14 yıl boyunca çalıştım onlarla şimdi samimi bir cevap vermek gerekirse kırgınım. Bir konu var, her konuda uzmanlaşmış birisi var, hiç ilgisi yok ama ahkam kesiyor. Ben bozuldum. Müge'nin de bu harekete destekleyen hamlesine kırıldım ve çıktım gittim. Müge beni sevseydi böyle olmazdı. Müge Anlı'nın da Şevki Sözen'in de benim için bir kıymeti yok' sözlerini dile getirdi.

Verdiği bu cevapla ağızları açık bırakan Arif Verimli, Şevki hocayla bu konu hakkında çoğu kez konuştuğunu ama Şevki Hoca'nın kendilerini dinlemediğini dile getirdi.

Arif Verimli'den Müge Anlı'yı Şoke Edecek Sözler!

YORUMLAR
500
Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı Prof. Dr. Arif Verimli'den Müge Anlı'ya ağır sözler: Artık bir kıymeti yok, beni sevseydi bunları yapmazdı Arif Verimli kimdir? Müge Anlı psikolog Arif Verimli kimdir? Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Hoca yok mu? Arif Verimli kimdir? Müge Anlı psikolog Arif Verimli kimdir? Arif Verimli Müge Anlı'dan neden ayrıldı? Arif Hoca yok mu?

Arif Verimli, Şevki Sözen, Müge Anlı, Atv, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Arif Verimli'den Müge Anlı'yı Şoke Edecek Sözler! - Son Dakika


Son Dakika
11:56 Zihinsel engelli sayılan uyuşturucu kaçakçısının cezası belirlendi! Gelecek hafta idam edilmesi bekleniyor
11:43 Yurt dışında tatil yapan Hande Erçel, bluzu için 12 bin TL, çantası için ise 24 bin TL ödedi
11:36 Son dakika! Edirne'de 4 kişilik bir aile, silahla vurulmuş halde ölü bulundu
11:33 Bir süredir haber alınamayan 26 yaşındaki polis memuru, peri bacasının içerisinde ölü bulundu
11:31 Mesut Özil'in takım arkadaşı Monreal: Onun tek sorunu herkesle sorunu olması
11:29 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş açıkladı: Teravih namazları camilerde cemaatle kılınacak
11:25 Putin'i sinirlendirecek hamle! 620 gizli Rus ajanın kimliklerini açığa çıkarıldı
11:22 29 Mart 2022 Salı gününde altının gram fiyatı 915 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
10:52 Bahçeli "baraj altı" iddialarına çok sert: Kiralık anket şirketlerinin algı operasyonları bize sökmez!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 12:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: Arif Verimli'den Müge Anlı'yı Şoke Edecek Sözler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement