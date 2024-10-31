Arjantin medyasından bomba iddia: Maradona ve Wanda Nara tek gecelik ilişki yaşadı - Son Dakika
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Arjantin medyasından bomba iddia: Maradona ve Wanda Nara tek gecelik ilişki yaşadı

Arjantin medyasından bomba iddia: Maradona ve Wanda Nara tek gecelik ilişki yaşadı

Arjantin'in ünlü televizyon sunucusu Mirtha Legrand, Diego Maradona ve Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara arasında 2006'da yaşandığı öne sürülen bir olayı gündeme getirdi. Legrand, olayın Buenos Aires'ten 250 mil uzakta bir otelde yaşandığını ve o gece yan odada olanları duyduğunu iddia etti. Wanda Nara'nın önce Maxi Lopez ile evli olduğu, sonra ondan boşanıp Icardi ile evlendiği biliniyor. Bu iddialar, Arjantin medyasında geniş yankı uyandırdı ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

31.10.2024 10:35
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Arjantin'in ünlü televizyon sunucusu Mirtha Legrand, efsanevi futbolcu Diego Maradona ile futbolcu Mauro Icardi'nin şimdiki eşi Wanda Nara arasında 2006 yılında yaşandığı iddia edilen bir olayı gündeme getirdi.

La Noche De Mirtha adlı televizyon programında konuşan Legrand, Buenos Aires'ten 250 mil uzaklıktaki Mar del Plata kentindeki Costa Galana Oteli'nde yaşanan olayın tanığı olduğunu öne sürdü. Legrand, olay gecesi başkanlık süitinde kaldığını ve yan odada yaşananlar nedeniyle uyuyamadığını belirtti.

Programda yaptığı açıklamada Legrand, "Wanda Nara yanıma gelip neden kendisini programa davet etmediğimi sordu. Ben de 'Maradona ile birlikte olan seni mi? Dün gece beni uyutmadınız' diye cevap verdim. Mobilyaları hareket ettirdiler, ne yaptıklarını bilmiyorum ama bu bir gerçek" dedi.

Wanda Nara'nın geçmişine bakıldığında, önce Mauro Icardi'nin Sampdoria'dan takım arkadaşı Maxi Lopez ile evli olduğu, daha sonra ondan boşanıp Icardi ile evlendiği biliniyor. Nara'nın Lopez'den üç oğlu ve Icardi'den ise iki kızı bulunuyor.

Arjantin, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arjantin medyasından bomba iddia: Maradona ve Wanda Nara tek gecelik ilişki yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • ferhat eser:
    Ama 5saraylılar yengesiyle gurur duyuyor 93 26 Yanıtla
  • Nurrahman Kocak:
    Vurmayan kalmasin 90 4 Yanıtla
  • Emin Erol:
    icardi utan be boynuzun geyik boynuzu gibi oldu boynuzlu icardi 75 5 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    500T otobüsü gibi her durağa uğruyor… 60 2 Yanıtla
  • Muhamad Faeze:
    İyiyide bize ne 39 3 Yanıtla
  • İsmail Aydemir:
    kendi ülkemiz bitti de arjantin'de kim kiminle bir gecelik yaşadı diye onu mu düşünüyoruz Türk milleti olarak vatandaşa faydalı olacak haber yapsanız daha iyi olur 33 2 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Kadının ahdı var, almayan kamasın. 31 3 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Cinconun yengesi ))) 27 5 Yanıtla
  • Murat:
    hadi bunlar iş tutuyor. peki sen ne yaptın yan odada hergele :):):) 22 2 Yanıtla
  • tuba kolyiğit:
    vanda nin ahiretteki halini pek merak ediyorum, orada da tutturursaaa 10 5 Yanıtla
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