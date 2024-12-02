Arka Sokaklar'ın eski yönetmeninden olay sözler - Son Dakika
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Arka Sokaklar'ın eski yönetmeninden olay sözler

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RTÜK tarafından yayın durdurma cezası alan Arka Sokaklar'ın 18 yıl boyunca yönetmenliğini yapan ve daha sonra ekipten ayrılan Orhan Oğuz, kararı değerlendirdi. Yönetmenin sözleri ise herkesi şaşkına çevirdi. Oğuz, diziye verilen cezanın nedenini de açıkladı.

02.12.2024 13:04
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Uzun yıllardır Kanal D ekranlarında yayın hayatına devam eden ve sık sık toplumsal konuları işleyen Arka Sokaklar'a RTÜK tarafından yayın durdurma cezası verilmişti. Birçok ünlü isim bu karara tepki göstermişti.

Dizi sahnelerinde toplumdaki inançların yalnızca bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtıldığı, dini bir grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunduğu şeklindeki görüntüler yayıncılık ilkelerine aykırı bulunması nedeniyle üst sınırdan ceza kesilmişti. Karar sonrasında da dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh "Ödül sayarım" diyerek ilk tepkisini vermişti.

"DEĞİŞİKLİĞİN CEZASINI YAŞAYACAKLAR"

RTÜK cezasının ardından ise Arka Sokaklar dizisinin 18 yıl yönetmenliğini yapan Orhan Oğuz'dan şaşırtan bir açıklama geldi. RTÜK cezasının format değişikliği nedeniyle olduğunu söyleyen Oğuz, "18 yıl yaratılan bir dizide format değişikliği tehlikelidir. Benim yaptığım kötü oyunculukları da iyi oyuncuymuş gibi göstermek izleyiciye sahici bir serüven sunmaktır. Onlarca tarikat ve gündem hikayeleri yönettim, sorun çıkmadı." dedi.

Oğuz konuşmasına şöyle devam etti: "Bu gizli imajlarla yaratılan bir format ego fıçılarının klasik eski kafalarını diziye yazık ettikleri format değişikliğinin cezasını yaşayacaklar. Türker İnanoğlu'nun mezarında rahat uyuyamadığını düşünüyorum"

Arka Sokaklar\'ın eski yönetmeninden olay sözler

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Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın eski yönetmeninden olay sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Mustafa Yurdakul:
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