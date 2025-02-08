Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, konuk olduğu programda gençlik sırrı sorulunca verdiği yanıtla stüdyoyu kahkahaya boğdu.
Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler programına konuk olan Zafer Ergin, "Zafer Abi, yemesine, içmesine, sporuna ve gerekli takviyeleri alan abimiz. 30 yaşlarda olmasına rağmen 20 yaşlarda gibi gösteriyor" sözlerine karşılık "Önümüzdeki hafta sünnetim var" diyerek stüdyoda bulunanları güldürdü.
Zafer Ergin, daha sonra gençlik sırrını şu sözlerle açıkladı:
"Dinç, dikkatli yaşıyorum. Ben zamanında çok ağır sporlar yaptım. Halter, boks yaptım, spor delisi biriydim. Bilinçsizce yapılan sporunda ne kadar zararlı olduğunu zamanla öğrendim. Sağ dizimde bir sakatlanma oldu. Sakatlanmayı yok sayarak gerekli tedavi ve ilaçlarla ya da masajlarla onu hallettim ama bir süre sonra sorun olarak çıkıyor"
Son Dakika › Magazin › Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var - Son Dakika
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