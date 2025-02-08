Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var

Geniş Video İzle

Arka Sokaklar dizisinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin, konuk olduğu programda gençlik sırrını esprili bir şekilde 'Önümüzdeki hafta sünnetim var' diyerek açıkladı.

08.02.2025 10:00  Güncelleme: 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin, konuk olduğu programda gençlik sırrı sorulunca verdiği yanıtla stüdyoyu kahkahaya boğdu.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SÜNNETİM VAR"

Yaşama Dair Sınırsız Sohbetler programına konuk olan Zafer Ergin, "Zafer Abi, yemesine, içmesine, sporuna ve gerekli takviyeleri alan abimiz. 30 yaşlarda olmasına rağmen 20 yaşlarda gibi gösteriyor" sözlerine karşılık "Önümüzdeki hafta sünnetim var" diyerek stüdyoda bulunanları güldürdü.

"SPOR DELİSİ BİRİYDİM"

Zafer Ergin, daha sonra gençlik sırrını şu sözlerle açıkladı:

"Dinç, dikkatli yaşıyorum. Ben zamanında çok ağır sporlar yaptım. Halter, boks yaptım, spor delisi biriydim. Bilinçsizce yapılan sporunda ne kadar zararlı olduğunu zamanla öğrendim. Sağ dizimde bir sakatlanma oldu. Sakatlanmayı yok sayarak gerekli tedavi ve ilaçlarla ya da masajlarla onu hallettim ama bir süre sonra sorun olarak çıkıyor"

Arka Sokaklar\'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var

Arka Sokaklar, Zafer Ergin, Rıza Baba, Gençlik, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • ferhat eser:
    gereksiz bir dizi boşuna işgal ediyor ekranları 44 29 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat eser keşke baban seni yapmadan önce korunsaydı 27 9 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    oğlum ferat her Konuya maydanoz aptalca yorum yazıyorsun.. eğitimin çok zayıf 15 13 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat eser ne kadar boş beleş biri olduğun belli 15 7 Yanıtla
  • Ercan Bey:
    Tedbirin yanı sıra Verdiği sıhhat için Allaha şükretmen lazım. Rahmetli Baykal da senin gibi konuşurdu... İbret almak lazım.. 17 4 Yanıtla
  • ferhat eser:
    hüseyin balta beniAnnenle yakaladığından beri sen düzelemedin yazık 4 14 Yanıtla
  • Hüseyin Ülgülü:
    Ayakta duracak hali yok 10 4 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Bu dizi artık mantığa ters.senaryo yazarları artık dalga geçer gibi..80 yaşında emniyet müdürü??? 657 de böyle yazmıyor yaş 65 olay biter 1 0 Yanıtla
  • Harun Tanışık:
    Konuyla alakası yok yorumlara cevap veriyorum tarikatler diyanete bağlanmalı yoksa aynı feto gibi olurlar para işleri olan cemaatler yarar yerine zarar veriyor ülkeye 1 0 Yanıtla
  • Hüseyin Balta:
    Ferhat eserin Annesi de baş rol artisti +18 filmlerin de 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:08 Putin’e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
21:18 İstanbul’da kan donduran olay Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi İstanbul'da kan donduran olay! Tartıştığı motokuryeyi otomobille ezdi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 23:29:50. #1.13#
SON DAKİKA: Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.