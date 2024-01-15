Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı

YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken ve artan fiyatlarla ilgili de sık sık düşüncelerini dile getiriyor. Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan ünlü isim, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın paylaşımına takipçilerinden de destek yorumları geldi.