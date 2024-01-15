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Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı - Son Dakika
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Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı

Artan fiyatlarla ilgili yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren Armağan Çağlayan bu sefer de döner fiyatlarına sitem etti. Gittiği dönercide bin TL hesap ödeyen Çağlayan, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor" dedi.

Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
15.01.2024 - 08:04,  Güncelleme: 08:09
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YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken ve artan fiyatlarla ilgili de sık sık düşüncelerini dile getiriyor. Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etti.

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan ünlü isim, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın paylaşımına takipçilerinden de destek yorumları geldi.

Armağan Çağlayan, artan döner fiyatlarına öfke kustu: Bütün iştahım kaçtı
YORUMLAR (5)
  • Selcuk Akyurek: sodaya 40 lıra yazan adamın eli bir an olsun titrememiş Yanıtla 34 2
  • ramazan yazar: Memura 50 60 bin maaş yapılırsa paranın değeri bu hale gelir.donercideki eleman 1500 günlük sigortası vs 2000 maliyet olur..kasap ayrı derken döner porsiyon 350 normal..daha ne zamlar gelecek başlangıç bunlar..mazot 65 TL yi görecek..ardından zamları hesaplayın artik Yanıtla 7 11
  • mert çelik: pasta ye Yanıtla 14 1
  • Pascal Nouma: O sodanın maliyeti 5 lira kirası 10 lira elektriği 10 lira nasıl 40 lira olmuş anladınmı. 8 6
  • Bayram : En azindan artik bilerek sazan gibi oltaya takilmiyoruz… Yanıtla 0 0

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