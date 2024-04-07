Bayram tatili öncesinde pek çok restoran yemek fiyatlarına zam üstüne zam yaparken, Ayvalık'ta ortaya çıkan bir liste televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ı küplere bindirdi.
Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi" ifadelerini kullandı.
Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" dedi.
Çağlayan'ın paylaştığı fiyat listesinde kalamarın 700 TL, karides güvecin 800 TL, köfte 600 TL ve bonfilenin 1000 TL'den satıldığı görülüyor.
Son Dakika › Magazin › Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın - Son Dakika
Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya göre, 3 Cisim Problemi dizisi en çok izlenen yapım oldu. Ahit Musa'nın Hikayesi ikinci sırada yer aldı. Diğer diziler ise The Gentlemen, Cinayet Vakaları: New York ve Avatar The Last Airbender olarak sıralandı.
Buket Aydın, sunuculuk yaptığı bir sosyal medya kanalında Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Özgür Demirtaş ise Aydın'a sert bir yanıt vererek, milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamayacağını belirtti. İkilinin daha önceki atışmaları da gündem olmuştu.
Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, bugün öğle saatlerinde bulantı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Alço'nun genel durumu iyi ve bilinci açıktır.
Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Eşi Burcu Alço, sevenlerden dualarını eksik etmemelerini istedi.
Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Başarılı oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin çifti, dün anne ve baba oldu. Ahmet Kural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğullarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, bebeğin ismini Kemal koymayı planladıklarını belirtti.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Ekip: Siberay Güneş Fırtınası' sinema filmine 110 öğrenci katılıp, siber suçların engellenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi için farkındalık oluşturdu.
K-pop yıldızı Karina, oyuncu Lee Jae-wook ile ilişkisinin kamuoyuna açılmasının ardından büyük bir tepki alınca özür dilemek zorunda kaldı. Karina'nın ilişkisi resmi olarak sona erdi ve hayranları tarafından protesto edildi. Karina, hayranlarına yaralarını iyileştirmeyi ve gelecekte daha olgun ve çalışkan bir tarafını göstermeyi vaat etti.
Los Angeles'taki bir çocuk hastanesini ziyarete giden Sussex Düşesi Meghan Markle, 112 bin TL değerindeki çiçekli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Kıyafeti yorumlayan moda uzmanları, Markle'nın çiçek desenli elbisesiyle kanserle mücadele eden eltisi Kate Middleton'a zeytin dalı uzatma mesajı olduğunu söyledi.
Ünlü çift Sofía Vergara ve Joe Manganiello, yedi yıllık evliliklerinin ardından boşanma anlaşmasını tamamladı. Çift, evlilikleriyle ilgili yazılı bir anlaşmaya vararak malvarlıklarını paylaşma kararı aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)