Armağan Çağlayan\'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

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Bayram tatili öncesinde pek çok restoran yemek fiyatlarına zam üstüne zam yaparken, Ayvalık'ta ortaya çıkan bir liste televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ı küplere bindirdi.

Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi" ifadelerini kullandı.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ EKONOMİK DURUMA İTİRAZ ETTİM"

Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" dedi.

"KARİDES GÜVEÇ 800 LİRA"

Çağlayan'ın paylaştığı fiyat listesinde kalamarın 700 TL, karides güvecin 800 TL, köfte 600 TL ve bonfilenin 1000 TL'den satıldığı görülüyor.