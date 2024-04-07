Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

Armağan Çağlayan\'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

Televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan, Ayvalık Ticaret Odası'nın restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaştı. Karides güvecin 800 lira, bonfilenin 1000 lira ve kalamarın 700 liradan satıldığını gösteren listeye tepki gösteren Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin" dedi.

07.04.2024 11:30  Güncelleme: 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayram tatili öncesinde pek çok restoran yemek fiyatlarına zam üstüne zam yaparken, Ayvalık'ta ortaya çıkan bir liste televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan'ı küplere bindirdi.

Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesini paylaşan Çağlayan, "Bayram diye cozutmayın. Az yiyin. Edepli yiyin. Ayvalık Ticaret Odasının restoranlar için belirlediği fiyat listesi" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ EKONOMİK DURUMA İTİRAZ ETTİM"

Listenin ardından bir paylaşım daha yapan Çağlayan, "Yalnız yanlış anlaşılmasın ben Ayvalık'a değil, içinde bulunduğumuz ekonomik duruma itiraz ettim. Ülkenin neresine giderseniz gidin aşağı yukarı aynı fiyatlar. Ve işletme sahiplerinin de yapacağı pek bir şey yok, maliyetler sebebiyle" dedi.

Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın

"KARİDES GÜVEÇ 800 LİRA"

Çağlayan'ın paylaştığı fiyat listesinde kalamarın 700 TL, karides güvecin 800 TL, köfte 600 TL ve bonfilenin 1000 TL'den satıldığı görülüyor.

Armağan Çağlayan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mecoli: Buda kim 3 14 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Fiyat tarifesinde sıcak ot 300 TL yazıyor ? 5 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaynar: BU ÜLKEDE BU PARALARI ÖDEYİP YİYEN KİŞİLER VAR. DEMEKKİ ADALETSİZ BİR DAĞILIM OLDUĞU APAÇIK BELLİ OLUYOR. DEVLET ZENGİNLER DEN GEREKEN VERGİYİ ALMADIĞI MÜTLEÇTE BU BÖYLE DEVAM EDECEK. SİGARAYA ZAM YAPMAKLA VERGİ TOPLAMAYA BEN İNANMIYORUM. 5 0 Yanıtla
  • Ankara null: aspava fiyatlari 0 2 Yanıtla
  • ferhat eser: adam rakının mezenin derdinde içemiyecek ya parasızlıktan bu veryansın ondan 0 2 Yanıtla
  • Aykut Kalkan: fiyatlarin pahali oldugu simdi mi akliniza geldi armagan bey daha onceleri nerelerdeydiniz 0 0 Yanıtla
  • Netflix'in En Çok İzlenen Dizileri
    09:09 Netflix'in En Çok İzlenen Dizileri

    Netflix'in haftalık olarak paylaştığı sıralamaya göre, 3 Cisim Problemi dizisi en çok izlenen yapım oldu. Ahit Musa'nın Hikayesi ikinci sırada yer aldı. Diğer diziler ise The Gentlemen, Cinayet Vakaları: New York ve Avatar The Last Airbender olarak sıralandı.

  • Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri tepki çekti
    21:11 Buket Aydın'ın Ekrem İmamoğlu'na yönelik sözleri tepki çekti

    Buket Aydın, sunuculuk yaptığı bir sosyal medya kanalında Ekrem İmamoğlu'na yönelik tepki çeken ifadeler kullanmıştı. Özgür Demirtaş ise Aydın'a sert bir yanıt vererek, milyonların seçtiği bir insana karşı böyle konuşamayacağını belirtti. İkilinin daha önceki atışmaları da gündem olmuştu.

  • Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı
    20:44 Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı

    Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, bugün öğle saatlerinde bulantı ve halsizlik şikayetiyle hastaneye başvurdu. Tetkiklerin yapılması amacıyla yoğun bakım ünitesine yatırılan Alço'nun genel durumu iyi ve bilinci açıktır.

  • Nuri Alço Eskişehir'de Fenalaştı
    19:09 Nuri Alço Eskişehir'de Fenalaştı

    Bayram tatili için Eskişehir'e giden Nuri Alço, evde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenede beyin kanaması teşhisi konuldu ve yoğun bakıma alındı. Eşi Burcu Alço, sevenlerden dualarını eksik etmemelerini istedi.

  • Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
    18:48 Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

    Türk sinemasının efsane isimlerinden olan Nuri Alço, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

  • Ahmet Kural, Baba Oldu
    17:09 Ahmet Kural, Baba Oldu

    Başarılı oyuncu Ahmet Kural ve avukat Çağla Gizem Şahin çifti, dün anne ve baba oldu. Ahmet Kural, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda oğullarının sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiğini duyurdu. Çift, bebeğin ismini Kemal koymayı planladıklarını belirtti.

  • Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber suçlarla mücadele konusunda farkındalık oluşturdu
    17:04 Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, öğrencilere siber suçlarla mücadele konusunda farkındalık oluşturdu

    Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 'Ekip: Siberay Güneş Fırtınası' sinema filmine 110 öğrenci katılıp, siber suçların engellenmesi, oluşabilecek maddi ve manevi zararların en aza indirgenmesi için farkındalık oluşturdu.

  • K-pop Yıldızı Karina, İlişkisi Nedeniyle Tepki Alınca Özür Diledi
    16:43 K-pop Yıldızı Karina, İlişkisi Nedeniyle Tepki Alınca Özür Diledi

    K-pop yıldızı Karina, oyuncu Lee Jae-wook ile ilişkisinin kamuoyuna açılmasının ardından büyük bir tepki alınca özür dilemek zorunda kaldı. Karina'nın ilişkisi resmi olarak sona erdi ve hayranları tarafından protesto edildi. Karina, hayranlarına yaralarını iyileştirmeyi ve gelecekte daha olgun ve çalışkan bir tarafını göstermeyi vaat etti.

  • Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?
    15:40 Meghan Markle çiçekli elbisesiyle dikkat çekti! Kate Middleton'a gizli mesaj mı yolladı?

    Los Angeles'taki bir çocuk hastanesini ziyarete giden Sussex Düşesi Meghan Markle, 112 bin TL değerindeki çiçekli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti. Kıyafeti yorumlayan moda uzmanları, Markle'nın çiçek desenli elbisesiyle kanserle mücadele eden eltisi Kate Middleton'a zeytin dalı uzatma mesajı olduğunu söyledi.

  • Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı
    15:24 Sofía Vergara ve Joe Manganiello arasındaki boşanma anlaşması tamamlandı

    Ünlü çift Sofía Vergara ve Joe Manganiello, yedi yıllık evliliklerinin ardından boşanma anlaşmasını tamamladı. Çift, evlilikleriyle ilgili yazılı bir anlaşmaya vararak malvarlıklarını paylaşma kararı aldı.


12:36 Özel toplanma çağrısı yapmıştı Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı Özel toplanma çağrısı yapmıştı! Ankara Emniyeti, YSK önünde güvenlik önlemleri almaya başladı
12:00 İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip İYİ Parti Olağanüstü Kurultaya Gidiyor: İki Aday Birden Başkanlığa Talip
11:04 Alper Yeğin: Sancaktepe’deki jakuzi meselesinden daha büyük bir ’lüks ve batırılan belediye hikayesi’ni yakında anlatacağım Alper Yeğin: Sancaktepe'deki jakuzi meselesinden daha büyük bir 'lüks ve batırılan belediye hikayesi'ni yakında anlatacağım
10:24 Rezindansta şüpheli ölüm 30. kattan düşen genç kız can verdi Rezindansta şüpheli ölüm! 30. kattan düşen genç kız can verdi
08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
11:30 Armağan Çağlayan’ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın
11:16 Bayram tatilinin acı tablosu Yola çıkacaklar dikkat Bayram tatilinin acı tablosu! Yola çıkacaklar dikkat
10:27 Bir kentimizde nisan karı Her yer beyaza büründü Bir kentimizde nisan karı! Her yer beyaza büründü
10:16 YÖK’ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama YÖK'ten Sudanlı ve Filistinli öğrencilerle ilgili koşulsuz yatay geçiş iddiasına yalanlama
09:43 İstanbul’da polislerin servisi devrildi İstanbul'da polislerin servisi devrildi
09:41 TFF başkanlığına aday mı olacak Murat Sancak’tan iddialara yanıt gecikmedi TFF başkanlığına aday mı olacak? Murat Sancak'tan iddialara yanıt gecikmedi
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
02:14 Bekçilerle esnaf arasında kavga Çok sayıda gözaltı var Bekçilerle esnaf arasında kavga! Çok sayıda gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 12:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Armağan Çağlayan'ı kızdıran fiyat listesi: Bayram dize cozutmayın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement