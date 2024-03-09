Armağan Çağlayan, İnci Taneleri dizisinde "Azem" karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan'ın kısık sesle konuşması nedeniyle söyleneni anlamadığını belirtti.
"NET ANLAMIYORUM"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Armağan Çağlayan şu ifadeleri kullandı:
"Yılmaz Erdoğan'ın konuşmasını bir tek ben anlamıyor olamam değil mi? Diğer herkesin ne konuştuğunu net anlıyorum ?
Aforizmaya şiire itirazım yok. Bence teknik bir sorun var. Söyleneni anlamadığım için içeriğe itirazım olamaz zaten! Sadece kısık bir ses duyuyorum !"
Son Dakika › Magazin › Armağan Çağlayan, Yılmaz Erdoğan'ın kısık sesle konuşmasını anlamadığını belirtti - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptığı Türkiye'nin incisi Erciyes'te Türkiye'nin en büyük kar etkinliği KışFest düzenlerken, etkinlik kapsamında yağan kar altında ünlü sanatçı Ferhat Göçer konser verdi.
Kısa bir süre önce aşk yaşamaya başlayan Birce Akalay ve Hakan Kurtaş çifti dün akşam gittikleri bir konserde sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi.
5,5 aylık hamile güzel oyuncu Burcu Biricik, dün akşam düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü'nde podyuma çıktı. Kırmızı bir elbise giyen Biricik, karnı burnunda verdiği pozlarla takipçilerinden tam not aldı.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını söyledi. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Sussex Düşesi Meghan Markle, ABD'de düzenlenen bir medya konferansında, sosyal medyadaki toksik yapıyı eleştirerek çocuklarına hamileyken online zorbalığa maruz kaldığını açıkladı. Markle, ruhsal sağlığını korumak için bu tarz yorumlardan uzak durduğunu belirtti.
Survivor All Star'ın bu akşam yayınlanacak bölümde oyun esnasında Yunus Emre önce Berna ile sonra da Hakan ile kavga ediyor. Yunus Emre, konseyde Acun Ilıcalı'nın ''Bu yarışmada eğer kurallara uymuyorsanız sonucuna katlanırsınız'' demesinin ardından yayını terk ediyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen geleneksel kadınlar günü konserinde Yörük kızı Fatoş Kadıoğlu ve Kemal Özgün sahne aldı. Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte kadınlar gönüllerince eğlendi.
Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Bozkurtlu kadınlar ile birlikte coşkuyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı. Programda sanatçı Gamze Abay sahne aldı ve kadınlar doyasıya eğlendi.
Haberler.com stüdyosuna konuk olan Eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, kendisi gibi oyuncu kızı Melike İpek Yalova'yla ilgili samimi açıklamalar yaptı. Kızına sektöre girerken kimseyle para konuşmaması gerektiğini öğütleyen Yalova, "Kim daha iyi oyuncu" sorusuna da "Daha iyi olmak diye bir şey yoktur. İnsanın kendini geliştirmesi önemli" dedi.
Babadağ Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 'Kadınlar Matinesi' etkinliği düzenledi. Etkinlikte Babadağlı kadınlar müzik eşliğinde eğlendi ve hediyeler kazandı.
1997 ile 2001 yılları arasında Teletabiler'de Güneş bebek rolünü oynayan Jess Smith, Ricky Latham ile ilişkisi sonucunda ilk bebeğini kucağına aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?