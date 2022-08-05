Asil Slang & Bixi Blake "Fresh" Diyor

Şarkının sözleri Asil Slang ve Bixi Blake, müziği ve düzenlemesi Baz ve Slong'a ait.

İki başarılı sanatçının nefes kesen performanslarıyla yaz ritminin birleştiği bu eser, dinleyenleri dans pistine sürükleyecek.

Dinamik altyapısı ile öne çıkan şarkının prodüksiyonu ise Slong ve Baz imzalarını taşıyor. "Fresh"in mix ve masteringi ise Can Paşa'ya ait.

Asil Slang & Bixi Blake – "FRESH" 5 Ağustos'da tüm müzik platformlarında yayında!