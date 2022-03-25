Aşk Açıklaması! Bu Sözlerle İtiraf Etti - Son Dakika
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Aşk Açıklaması! Bu Sözlerle İtiraf Etti

25.03.2022 01:03
Aşk Açıklaması! Bu Sözlerle İtiraf Etti

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, önceki akşam Raisa Vanessa İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katıldı. Şıkel, iş insanı Deniz Şahin ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. Ünlü manken hayalindeki erkeği de açıkladı. İşte detaylar...

Ünlü manken Çağla Şıkel, önceki akşam Raisa Vanessa İlkbahar-Yaz 2022 koleksiyonunun tanıtıldığı defileye katıldı.

"EĞER HAYATIMDA BİRİSİ OLURSA..."

Şıkel, iş insanı Deniz Şahin ile aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi.

Ünlü manken, "Hayatımda kimse yok. Eğer hayatımda birisi olursa bunu kimseden saklamam. Sonuçta 20'li yaşlarımda değilim" diyerek kalbinin boş olduğunu duyurdu.

"BAŞARILI ERKEKLERİ SEVİYORUM"

Hayalindeki erkeği tarif eden Şıkel, "Başarılı, çalışkan ve disiplinli erkekleri seviyorum. Beni başarılı erkek etkileyebilir. Aşka kapılarım açık. Tabii biraz da nasip kısmet bu işler" dedi.

ÇAĞLA ŞIKEL KİMDİR?

Çağla Şıkel kimdir, nereli, kaç yaşında; Çağla Şıkel, 2 Ocak 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk manken, oyuncu ve sunucudur.

Annesi Asuman Şıkel Adanalıdır, babası ise Karslı Azerbaycan Türklerindendir. Çağla Şıkel, İlkokula İstanbul'da 1985 yılında Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu'nda başladı. İlkokulu bitirdikten sonra yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Ortaokul eğitimini tamamlamıştır. 1993-1996 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lise öğrenimini bitirip, ardından 1997-1999 Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda Lisans eğitimi almış ve 1999 senesinde mezun olmuştur.

Çağla Şikel 1996 yılında "Odessia" adlı Sinema filminde oynamıştır. 1997 yılında Miss Turkey yarışmasında birinci olduktan sonra katıldığı Seyşel Adaları'nda yapılan Miss World 97 güzellik yarışması ile Dünya dördüncüsü yani Avrupa Güzeli (Europe's Queen Of Beauty) ödülünü almıştır.

1997 - 2003 tarihleri arasında Fransa, ABD, Almanya, Çin, Rusya, Yunanistan, İsviçre ve Mısır'da defilelere çıkmıştır.2004 yılında Cennet Mahallesi'nde ve 2008'de Görgüsüzler dizisinde rol almıştır.

ÇAĞLA ŞIKEL'İN ÖZEL HAYATI

Çağla Şıkel, şarkıcı Emre Altuğ ile 10 Ağustos 2008 tarihinde eğlence mekanı Sortie'de evlendi. 31 Ekim 2009'da ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya geldi. Şıkel ile Altuğ, 2015 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Aşk Açıklaması! Bu Sözlerle İtiraf Etti
Aşk Açıklaması! Bu Sözlerle İtiraf Etti

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Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı, İstanbul, İlkbahar, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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