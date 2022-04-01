Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti! - Son Dakika
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Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!

01.04.2022 13:05
Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!

2020 yılında Jonny Grant'tan ayrılan oyuncu Yasemin Allen, aşk orucunu bozdu. Allen, meslektaşıyla aşk yaşadığını itiraf etti. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Yasemin Allen (32), meslektaşı Tolga Güleç (40) ile aşk yaşamaya başladı.

"ÇOK MUTLUYUZ"

2.Sayfa'nın haberine göre; Önceki akşam İstanbul'da bir mekan çıkışı görüntülenen Allen, "Birlikteliğimiz yeni başladı, çok mutluyuz. İlişkimize nazar değmesinden korkuyoruz" açıklamasını yaptı.

YASEMİN ALLEN KİMDİR?

Yasemin Kay Allen, 10 Temmuz 1989'da, İngiliz Dudley Allen ile İngiliz-Türk vatandaşı oyuncu ve şarkıcı Suna Yıldızoğlu'nun kızı olarak Londra'da doğdu. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Kaan adında bir erkek kardeşi vardır. Üç aylıkken ailesiyle birlikte Türkiye'ye geldi.

2011'de Hayat Devam Ediyor dizisinde Pelin Akça rolünü üstlendi. Allen, Özcan Deniz'in yazıp yönettiği ve başrolünde yer aldığı Su ve Ateş filminde canlandırdığı Yağmur karakteriyle sinemaya adım attı.

2014'te Defne Sultan rolüyle Muhteşem Yüzyıl dizisinin kadrosuna katıldı. 2014 yılının Kasım ayında başlayan Şeref Meselesi dizisinin başrollerinden biri olan Sibel karakterini canlandırmıştır.

Son olarak 'Olağan Şüpheliler' adlı dizide rol almıştır.

TOLGA GÜLEÇ KİMDİR?

Tolga Güleç (d. 20 Eylül 1981, İskenderun), Türk sinema ve TV dizileri oyuncusudur.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, önce Çukurova Üniversitesi'nde işletme eğitimine başladı. Ancak bu bölümü yarıda bırakarak, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.

Hatırla Sevgili, Gece Gündüz, Kırık Kanatlar, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Son Çıkış gibi dizilerde rol aldı. Poyraz Karayel dizisinde Neşet karakterini canlandırdı. "Zor Yılların Kayıp Çocukları" adlı Film/Belgeselde başrol oynamaya hazırlanan Güleç, bu filmde apolitik bir genci canlandırmaktadır.

Belgesel/Film Kültür Bakanlığı destekli iddialı bir projedir. Filmin 12 Eylül 2012 tarihinde izleyicilerle buluşması bekleniyor. Oynadığı "Eksik Sayfalar" adlı film 2013'te vizyona girmiştir.Poyraz Karayel dizisine 49. bölümde Neşet rolüyle katılmıştır.

2014 yılında "Hayat Ağacı" dizisinde Kenan'ı canlandırmıştır.

TOLGA GÜLEÇ ÖZEL HAYATI

Tolga Güleç, 2013-2017 yılları arasında Yeliz Şar ile evli kalmıştır.

Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!
Aşk Yaşadıklarını İtiraf Etti!

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Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem Oyuncu Yasemin Kay Allen, Tolga Güleç'le ilişkisini ilan etti: Çok mutluyuz, nazar değmesini istemem Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül'de yapılacak Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali 12-18 Eylül'de yapılacak

Suna Yıldızoğlu, Yasemin Allen, Tolga Güleç, Film, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

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