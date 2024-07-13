Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor - Son Dakika
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Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor

Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor

Oyunculuğa ara vererek vaktini kızıyla geçiren Aslı Enver, ekranlara dönüyor. Güzel oyuncu Netflix'te yayınlanacak Kuşatma dizisiyle anlaştı.

13.07.2024 10:47
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Sayısız projede yer alan Aslı Enver, geçtiğimiz sene kızı Elay'ı kucağına alınca reklam filmi dışında setlere ara vermişti. Bu süreçte sadece yüzü olduğu bankanın reklamlarında yer alan Aslı Enver, Netflix'te yayınlanacak Kuşatma dizisiyle el sıkıştı.

Enver'in başrol olacağı Kuşatma dizisinin senaryosunu Kiralık Aşk, Ufak Tefek Cinayetler, Kuş Uçuşu ve Şahane Hayatım'ın senaristi Meriç Acemi yazacak. Uluç Bayraktar'ın yönetmenliği yapacağı dizide zor iki karakter olan Nihal ve Osman'ın karşılıklı hamlelerle adeta bir satranç oyunu gibi ilerleyen güç savaşını ve kuşatmaya konu olan yalının derinliklerindeki gizemli ve sarsıcı hikayesi anlatılacak. Projenin kadrosu ise henüz netleşmedi.

Güzel oyuncu Aslı Enver son olarak Disney Plus'ta yayınlanan Arayış dizisinde rol almıştı.

Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor
Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor
Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor
Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor

Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aslı Enver, Netflix dizisi Kuşatma ile setlere geri dönüyor - Son Dakika

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