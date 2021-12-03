Sosyal medya üzerinden tacize uğrayan Aslıhan Gürbüz neye uğradığını şaşırdı.

Masumlar Apartmanı dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Aslıhan Gürbüz, takıntılı hayranı yüzünden zor günler yaşıyor.

DAHA FAZLA DAYANAMADI

Aslıhan Gürbüz, sosyal medya hesabından kendisini taciz eden şahsı ifşa etti.

"NİYE MUSALLAT OLUYORSUN?"

Gürbüz, paylaşımında "Aylardır en yakın arkadaşlarımı hack'leyip, anneme, kardeşime, yakın çevreme ve bana ulaşmaya çalışan bir hıyar var! Yavrum senin derdin bensem niye başka bir yol denemiyorsun? Niye insanlara musallat oluyorsun?" ifadelerini kullandı.

ZOR GÜNLER GEÇİRMİŞTİ

Aslıhan Gürbüz 7 senede 4 ameliyat ve 3 ayrı sakatlık yaşadığını açıklamıştı.

Gürbüz, "Dile kolay 2 bel fıtığı ameliyatı, 2 adet köprücük kemiği platini takma-çıkarma, 1 adet fizik tedavisi, 7 ay süren donuk ve çatlak omuz, bir adet diz kapağında kemik iliği ödemi ve menüsküs yırtığı ve yıllar önceki trafik kazamdan yadigar boyun düzleşmem. Şimdi yazarken bile nefessiz kalıyorum" diyerek bir dönem yaşadığı sağlık problemlerini anlatmıştı.

Kısa bir dönem Ege'de yaşayarak zor günleri atlatan Gürbüz'ün sağlık durumu şimdilerde gayet iyi.