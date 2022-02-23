Atiye, Albümden Önce Single'ları Paylaşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Atiye, Albümden Önce Single'ları Paylaşmaya Devam Ediyor

23.02.2022 15:44
Atiye, Albümden Önce Single'ları Paylaşmaya Devam Ediyor

'Ses Seda Yok" şarkısı ile Kasım ayında iddialı bir geri dönüş yapan Türk pop müziğinin renkli ve güçlü ismi Atiye, bu kez arayı uzatmadan 25 Şubat'ta Mikslarj etiketli "Allem Kallem" isimli albümden ikinci single'ı dinleyicisiyle paylaşıyor. İşte detaylar…

Fusion pop başlığı altında farklı müzik tarzlarının bir arada harmanlandığı "Allem Kallem" geniş ritmik kombinasyonlarıyla da öne çıkarken aynı zamanda kıpır kıpır ve coşkulu bir şarkı olma özelliği taşıyor. Şarkının sözleri Sibel Algan'a, müziği ve düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait. Eğlenceli sözleriyle dikkat çeken "Allem Kallem"de artık aşkta daha cesur olmaya karar veren bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Şarkının Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen renkli video klibinde Atiye, dans sahnelerinin koreografisinde 10 yıldan fazla süredir iş birlikteliği yaptığı en yakın arkadaşlarından Nelli Tews ile çalıştı. Önümüzdeki aylarda diğer yeni şarkılarını kısa aralıklarla müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Atiye, bu şarkıların da yer aldığı albümünün hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Atiye kimdir?

Müzik dünyasından tanıdığımız Atiye, 22 Kasım 1988 yılında Almanya'nın Bremen şehrinde dünyaya merhaba dedi. İlkokul yıllarını Almanya, Amerika ve Türkiye üçgeninde bitirdi. Daha sonra Hollanda ve Fransa olmak üzere ortaokul eğitimini tamamladı. Bu süreçten sonra doğduğu şehir Bremen'de lise eğitimini görmüştür. Son olarak yurda dönen Atiye, şarkıcı olmak için İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne gitmiş, burada Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile ders yapmış ve kendini geliştirmiştir. 2007'de ilk albümünü yayınladıktan sonra 3 albüm ve birçok single yayınladı. Bu çalışmalarından ise epey ödül kazandı. 2016 yılında ise Bana Git de isimli film ile Beyaz Perde'de boy gösterdi. 2016 yılında DJ Polique, 9Canlı ile birlikte Kalbiminfendi single'nı piyasaya sürdü ve büyük ilgi gören bir şarkı haline gelmiş oldu ve aynı yıl İnşallah Canım ya yaz single ile büyük ilgi gördü. 2017 yılında Zamansız Aşklar, Radiant Night, We Got That La single'ları çıkardı. 2018 yılında çıkardığı Hisset single ile Altın Kelebek Ödülleri yılın en iyi single dalında aday olmuştur. 2019 yılında Tomtom single'nı yayınlayan Atiye Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde piyasaya sürdü ve top 60 seviyesine kadar çıktı ve bu single Atiye'nin albüm öncesinde sunmuş olduğunu söyleyerek kayıtlara geçti. 2021 Kasım ayında 3 yıl aradan sonra yeni çıkaracağı albümün ilk şarkısı olan Ses Seda Yok isimli parçayı piyasaya sürmesinin ardından çok geçmeden Apple Music, Spotify, Mod Müzik, Deezer gibi müzik platformlarında zirveden giriş yapmıştır. 2017 yılında çalışmalara başlanan yeni albümün ilk kayıtları Yunanistan'da başlamıştır, daha sonra Hindistan Mumbai şehrinde tamamlanmıştır. Türkiye'de daha önce üretilmeyen Fusion Pop tarzına yönelen şarkıcı albümün tamamını bu tarzda olduğunu belirtmiştir ve albümün genelinde kendi söz-müziğinin ön planda olduğu belirtilmiştir.

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlenmiştir. 2019 yılında Almsnys'da Ferah Feza adında bir kızı dünyaya gelmiştir.

Atiye, Albümden Önce Single'ları Paylaşmaya Devam Ediyor
Atiye, Albümden Önce Single'ları Paylaşmaya Devam Ediyor

YORUMLAR
500

Allem Kallem, Şarkı, Kasım, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Atiye, Albümden Önce Single'ları Paylaşmaya Devam Ediyor - Son Dakika


Son Dakika
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
15:40 Kazadan sonra kendi hayatını düşünmeden eşinin nerede olduğunu sordu!
15:35 Yasemin Özilhan 45 bin TL'lik ürün paylaştı! Sosyal medya ayağa kalktı
14:44 UKOME'den İBB'nin yeni taksi teklifine 13. kez ret
15:17 Ankara'da doktora şiddet uygulayan kadın, sosyal medyada gündem oldu!
15:13 Rusya geri adım atmıyor! Putin, Batı'ya mesaj gönderdi: Ordumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz
15:10 Ukrayna'da sivil halktan iç acıtan manzaralar: Okullara giden çocukların giysilerinde kan grupları yazıyor
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:55:03. #1.13#
SON DAKİKA: Atiye, Albümden Önce Single'ları Paylaşmaya Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement