Atiye, Albümden Önce Single'ları Paylaşmaya Devam Ediyor - Son Dakika

Fusion pop başlığı altında farklı müzik tarzlarının bir arada harmanlandığı "Allem Kallem" geniş ritmik kombinasyonlarıyla da öne çıkarken aynı zamanda kıpır kıpır ve coşkulu bir şarkı olma özelliği taşıyor. Şarkının sözleri Sibel Algan'a, müziği ve düzenlemesi Erol Sebebci'ye ait. Eğlenceli sözleriyle dikkat çeken "Allem Kallem"de artık aşkta daha cesur olmaya karar veren bir kadının hikayesi anlatılıyor.

Şarkının Murad Küçük yönetmenliğinde çekilen renkli video klibinde Atiye, dans sahnelerinin koreografisinde 10 yıldan fazla süredir iş birlikteliği yaptığı en yakın arkadaşlarından Nelli Tews ile çalıştı. Önümüzdeki aylarda diğer yeni şarkılarını kısa aralıklarla müzikseverlerin beğenisine sunacak olan Atiye, bu şarkıların da yer aldığı albümünün hazırlıklarını tamamlamak üzere.

Atiye kimdir?

Müzik dünyasından tanıdığımız Atiye, 22 Kasım 1988 yılında Almanya'nın Bremen şehrinde dünyaya merhaba dedi. İlkokul yıllarını Almanya, Amerika ve Türkiye üçgeninde bitirdi. Daha sonra Hollanda ve Fransa olmak üzere ortaokul eğitimini tamamladı. Bu süreçten sonra doğduğu şehir Bremen'de lise eğitimini görmüştür. Son olarak yurda dönen Atiye, şarkıcı olmak için İzmir Devlet Opera ve Balesi'ne gitmiş, burada Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile ders yapmış ve kendini geliştirmiştir. 2007'de ilk albümünü yayınladıktan sonra 3 albüm ve birçok single yayınladı. Bu çalışmalarından ise epey ödül kazandı. 2016 yılında ise Bana Git de isimli film ile Beyaz Perde'de boy gösterdi. 2016 yılında DJ Polique, 9Canlı ile birlikte Kalbiminfendi single'nı piyasaya sürdü ve büyük ilgi gören bir şarkı haline gelmiş oldu ve aynı yıl İnşallah Canım ya yaz single ile büyük ilgi gördü. 2017 yılında Zamansız Aşklar, Radiant Night, We Got That La single'ları çıkardı. 2018 yılında çıkardığı Hisset single ile Altın Kelebek Ödülleri yılın en iyi single dalında aday olmuştur. 2019 yılında Tomtom single'nı yayınlayan Atiye Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerinde piyasaya sürdü ve top 60 seviyesine kadar çıktı ve bu single Atiye'nin albüm öncesinde sunmuş olduğunu söyleyerek kayıtlara geçti. 2021 Kasım ayında 3 yıl aradan sonra yeni çıkaracağı albümün ilk şarkısı olan Ses Seda Yok isimli parçayı piyasaya sürmesinin ardından çok geçmeden Apple Music, Spotify, Mod Müzik, Deezer gibi müzik platformlarında zirveden giriş yapmıştır. 2017 yılında çalışmalara başlanan yeni albümün ilk kayıtları Yunanistan'da başlamıştır, daha sonra Hindistan Mumbai şehrinde tamamlanmıştır. Türkiye'de daha önce üretilmeyen Fusion Pop tarzına yönelen şarkıcı albümün tamamını bu tarzda olduğunu belirtmiştir ve albümün genelinde kendi söz-müziğinin ön planda olduğu belirtilmiştir.

Atiye, 2018 yılında ünlü prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile birlikte Almanya'da evlenmiştir. 2019 yılında Almsnys'da Ferah Feza adında bir kızı dünyaya gelmiştir.